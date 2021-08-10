دراسة: طول ساعات العمل وعلاقته بأمراض القلب

نمط الحياة الحديث له أثر سلبي على صحة الإنسان، وعدد من الدراسات التي درت مؤخرا أكدت ذلك، وأحد أبرز مشاكل الحياة الحديثة دوت الخليج طول ساعات العمل وتكرار التعرض للضغوط في العمل، ووجد أن ذلك هو أكثر ما يؤثر على صحة القلب لدى الإنسان، آخرها الدراسة التالية..

ساعات العمل وصحة القلب

حذرت دراسة هندية طبية منشورة في موقع "إكسبريس" من العمل ساعات طويلة، وأفادت أن ذلك يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، بسبب تكرار التعرض للضغوط الشديدة الناتجة عن الإجهاد، والتي تعمل على زيادة إفراز هرمونات الأدرينالين التي تؤدي إلى ارتفاع في ضربات القلب، وارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي التعرض بنسبة أكبر للإصابة بمضاعفات القلب.

وأوضحت الدراسة أن العمل لساعات طويلة يمكن أن يزيد من معدل الوفيات وأمراض القلب الإفقارية والسكتة الدماغية عن طريق الإجهاد النفسي، كما أن ارتفاع معدل ضربات القلب يشير عادة إلى انخفاض اللياقة البدنية أو زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم.

وأنه كلما ارتفع معدل ضربات القلب للمريض، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة، لأن ارتفاع معدل ضربات القلب يجبر القلب على الضخ مرات أكثر، لأن بسبب زيادة الضغط على القلب، وتتزايد إجهاد عضلات العضو، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وفق الدراسة المنشورة في موقع "اليوم السابع" أكد الباحثون أن العمل لساعات طويلة لمدة أكثر من 55 ساعة في الأسبوع يرتبط بخطر الموت بنسبة 17% من أمراض القلب، كما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وتبين أن مرض القلب يحدث بسبب ضيق الشرايين ما يؤدي إلى صعوبة وصول الدم والأكسجين إلى عضلات القلب.

وأكدت الدراسة أن معدل ضربات القلب يتراوح بين 60 و100، في حين أن معدل ضربات القلب الذى يكون أعلى من 80 يعتبر معدل ضربات قلب مرتفعا، فإذا كانت أعلى من 90، فإن مخاطر كل هذه المخاطر تزيد ثلاث مرات، ويعتبر الخبراء أن النبض بين 70 و80 هو معدل ضربات القلب المثالي أثناء الراحة.

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