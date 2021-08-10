ليه النوم على الكنبة ممكن يكون مضر ليكي صحيا

اوقات كتير ممكن في نص اليوم ناخد قيلولة صغيرة على الكنبة ، او واحنا بنتفرج على فيلم عنينا تروح في النوم ، ولكن الدراسات اثبتت ان النوم على الكنبة نشاط غير صحي تماما ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على اضرار النوم على الكنبة.

اضرار النوم على الكنبة:

1- الكنبة بتكون مش نضيفة كفاية:

الكنبة مختلفة عن السرير انها بتجمع كمية كبيرة من الغبار والميكروبات ، وده مش غريب لاننا بنستخدمها طول الوقت في قعدتنا ، وممكن كمان ناكل عليها ، بالاضافة ان الكنبة بيقعد عليها ضيوف من بره البيت ، وتقدري تنضفيها بالمكنسة الكهربائية بانتظام ، ولكن ده مش هيخلصك من كل الجراثيم ، ومسببات الحساسية والبكتيريا وجراثيم العفن اللي ممكن تسبب تفاعلات الحساسية.

2- وضعية نومك هتبقى غلط:

النوم على الكنبة هيخلي عمودك الفقري مش واخد وضعه الطبيعي ، وبغض النظر عن تصميم الكنبة او شكلها فهي مصممة بس عشان القعدة عليها مش عشان نوم مريح ، وبشكل عام الكنب هيكلها بيكون غير مناسب لوضع نوم صحيح ، وده هيسبب لك آلام في جسمك ، والمثير للدهشة ان النوم على الارض مش مضر زي النوم على الكنبة.

3- هتكوني معرضة اكتر للازعاج:

كقاعدة عامة ، الكنبة مكانها بيكون جنب التليفزيون والنور في غرفة المعيشة ، وحتى اصغر ضوء خارج من التليفزيون ممكن يسبب لك تعب عام ، وكل الاصوات والاضاءة اللي حواليكي هتسببلك ازعاج ، وممكن متلاحظيش ده في البداية ، ولكن في النهاية هتحسي نفسك مرهقة.

4- الكنبة مش مريحة:

الزخارف والتفاصيل الصغيرة اللي في الكنبة هتخلي نومك غير مريح ، بالاضافة انك هتبقي متقيدة بمساحة صغيرة مش هتعرفي تتقلبي وتاخدي راحتك ، وبالتالي لو حسيتي بضغط على جزء معين من جسمك وحبيتي تغيري وضعية نومك مش هتعرفي ، وده هيخليكي تقومي من النوم بتعاني من آلام شديدة في الضهر والرقبة.

6 اسباب هتخليكي تاخدي شاور كل يوم ويوم