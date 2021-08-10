متى تظهر نتائج الديرما رولر للبشرة والشعر؟

يُعد استخدام الديرما رولر للوجه واحدة من الطرق الفعالة في مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن، نظراً لقدرتها على تعزيز إنتاج الكولاجين، ولكن السؤال هنا متى تظهر نتائج الديرما رولر؟، وكم جلسة تحتاجها البشرة للحصول على مظهر شبابي وأكثر حيوية؟، كل هذا سنتعرف عليه بالتفصيل عبر السطور القليلة القادمة.

متى تظهر نتائج الديرما رولر؟

لا تظهر نتائج الديرما رولر للوجه من أول جلسة بل تحتاج بشرتك لتطبيق الديرما أكثر من 5 أو 6 جلسات للحصول على نتيجة ملحوظة، حيث ستُصبح بشرتك أكثر نضارة وحيوية، وستلاحظين أيضاً أن خدودك أصبحت وردية وفي نفس الوقت خالية من أي ندبات أو مسام واسعة جداً، وفي هذه الحالة لن تكونِ بحاجة لاستعمال مستحضرات التجميل مجدداً لإخفاء عيوب بشرتك.

متى تظهر نتائج الديرما رولر للشعر؟

تختلف نتائج الديرما من سيدة لأخرى وفقاً لطبيعة المشكلة التي تُعاني منها، وحالتها الصحية ومدى تأثيرها على نمو الشعر فكل هذه العوامل تتحكم في ظهور النتيجة، وبالتالي عليكِ التحلي بالصبر وفي الغالب يُمكنك الحصول على نتيجة ملموسة بعد تطبيق 6 جلسات أو أكثر من الديرما رولر.

فكرة عمل الديرما رولر للبشرة

تعتمد آلية عمل الديرما رولر للوجه على إحداث جروح طفيفة في طبقة الجلد الخارجية بواسطة ابر دقيقة جداً، مما يُحفز من إنتاج الكولاجين بها ومساعدة خلايا الجلد على الانتشار والانقسام، وبالتالي السماح لها بالتجدد والتخلص من آثار حب الشباب والندبات ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة والحصول على مظهر مشدود.

أما بالنسبة لبشرة الجسم فهي تلعب دوراً فعالاً في تقليل ظهور علامات التمدد في الجلد والسيلوليت، على اعتبار أنها تُعزز من إنتاج الكولاجين وتمنحها المرونة والنعومة بالإضافة لشدها.

تعزيز إنتاج الكولاجين بالبشرة وبالتالي تقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

التخلص من آثار حب الشباب كالبقع الداكنة والندوب.

تقليل مشكلة المسام الواسعة.

منح البشرة مظهر نضر ومشرق.

تجديد خلايا البشرة.

شد الترهلات الجلدية.

تخفيف ظهور علامات التمدد في الجلد والسيلوليت.

توريد الشفايف ومنحها مظهر أكثر امتلاءً ويعد ذلك من ضمن فوائد الديرما رولر للشفايف.

تحفيز نمو الشعر بشكل طبيعي وتقليل مشكلة التساقط.

تقوية بُصيلة الشعر.

تعزيز امتصاص فروة الرأس للزيوت والمواد التي تُساعد في نمو الشعر صحياً.

فوائد الديرما رولركم مرة تستخدم الديرما رولر للوجه؟

تُستخدم الديرما رولر للوجه بمعدل مرة كل أسبوعين أي بما يُعادل جلستين في الشهر وذلك للإبر التي يبلغ طولها 1.00mm أما إذا كان طول الإبرة 0.50mm فيُمكنك استعمالها بمعدل مرة في الأسبوع، على اعتبار أن هذا الطول لطيف على البشرة ولا يتسبب في حدوث ألم كبير.

صور قبل وبعد الديرما رولر

إليكِ بعد الصور قبل وبعد استخدام الديرما رولر لحالات كانت تُعاني من الحفر والندبات والتجاعيد والمسام الواسعة:

وجهي يحرقني بعد الديرما رولر

قد تشعرين بحرقان والتهاب في وجهك بعد تطبيق جلسة الديرما رولر وهذا أمر وارد وطبيعي، ولتقليل حدة الحرقان والالتهاب ينبغي عليكِ شطف وجهك أولاً بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف، ثم دهن كريم مضاد حيوي مثل “فيوسيدين” وذلك بمعدل مرتين في اليوم لحين اختفاء الالتهاب نهائياً.

ماسكات بعد الديرما رولر

بعد عمل الديرما تكون بشرتك بحاجة شديدة للترطيب سواء بسيروم فيتامين C أو الكريمات المرطبة، ويُمكن الاستعانة بماسك طبيعي مزيج ما بين العسل والزبادي فقط بدون إضافة أي مكونات أخرى لترطيبها وهذا أمراً إختيارياً، كما يُنصح بعدم تطبيق أي ماسكات تقشير أو عمل سكراب للبشرة لأن ذلك سيعرضها للتهيج والالتهاب، لذلك توخي الحذر خلال هذه الفترة.

في النهاية أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك فيما يخص متى تظهر نتائج الديرما رولر إذا كان لديكِ تساؤل آخر فشاركيه معنا عبر التعليقات.