أخيرآ طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة زي بيتزا هت تماما في المنزل

عجينة البيتزا السريعة تعد البيتزا من أشهر الأكلات في العالم نظراً لطعامها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، ولهذا تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة والتي تعد القوام الأساسي لعمل البيتزا، وفي إطار خدمتنا المتميزة التي نحرص على تقديمها دوماً للمتابعين نضع بين أيديكم اليوم طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل لاعداد بيتزا تشبه التي يتم تقديمها في المطاعم ومحلات المأكولات.

عجينة البيتزا السريعة

البيتزا من الأكلات المميزة ذات القيمة الغذائية العالية وهي من الأكلات الخفيفة والشهية التي يعشقها الكبار والصغار، ولهذا تحرص النساء على الاهتمام بكل تفصيلة في طريقة تحضيرها، وتعد العجينة هي القوام الأساسي للبيتزا وتمثل أكثر من ٧٠ ٪ من عوامل نجاحها، وسنعرض لكم من خلال السطور التالية افضل طريقة لعمل عجينة البيتزا السريعة.

ملعقة كبيرة من السكر.

أربعة أكواب من الدقيق.

كوب من الزيت.

القليل من الملح.

كوبين من الماء الدافئ.

ملعقة ونصف من الخميرة.

قومي بوضع الخميرة والسكر في كوب من الماء وقلبيها جيداً حتى يذوب السكر وتمتزج معه الخميرة.

في وعاء عميق قومي بوضع الملح والدقيق وأضيفي إليهم الزيت وخليط الخميرة والسكر، واعجني جيداً حتى تحصلي على عجينة ذات قوام شبه متماسك.

احضري الصينية وادهني أرضيتها وجوانبها بالزيت ثم انقلي إليها العجينة وافرديها بداخلها.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة حتي تختمر.

ضعي على العجينة المكونات التي ترغبين فيها مثل الفلفل الرومي وشرائح الطماطم والزيتون والجبنة المزاريلا، وشرائح البصل.

انقلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية واتركيها حتى يحمر سطحها، ثم اخرجيها وقطعيها ثم قدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.

المكونات:

اربعة اكواب من الدقيق.

ثلاث ملاعق من السكر

القليل من الملح.

كوب من الزيت.

٣ اكياس من البكينج باودر.

حبة البركة.

ملعقتان من الخميرة.

كوبين من الماء الدافئ.

ثوم بودر.

ضعي الخميرة والسكر في كوب من الماء الساخن ثم قلبي جيداً.

ضعي الدقيق والملح والبكينج بودر والثوم في وعاء عميق ثم اضيفي الزيت واعجني وبد ذلك اضيفي الخميرة والماء الساخن واعجني جيداً، حتى تحصلي على عجينة ذات قوام شبه متماسك.

افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت واتركيها حتى تختمر، ولكن أضيفي فوقها المكونات التي ترغبين فيها، وادخليها للفرن بعد ذلك.

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