ماسك المسام الواسعة التي تتساءل عنه الكثير من السيدات، حيث أن مشكلة المسام الواسعة من ضمن مشاكل البشرة التي تتسبب في إزعاجهن مما يدفعهم لشراء المنتجات الخاصة بغلق المسام ولكن مع مرور الوقت قد تؤثر بشكل سلبي على البشرة، لذا ننصحك بالقيام بعمل كافة الخلطات التي سنتطرق لها عبر السطور القادمة.

ماسك المسام الواسعة

لابد أن ننوه إلى أن مشكلة المسام الواسعة تُعاني منها الكثير من السيدات مما يتسبب لهم إزعاج ويرغبون في القيام بأي أمر يخلصهم منها، لذا يُمكنك عمل العديد من الماسكات التالية.

ماسك المسام الواسعة ببياض البيض

البيض يقضي على المسام الواسعة كما يُساهم في شد البشرة ويُمكنك استخدامه عن طريق ما يلي:

بياض بيضتان.

ربع كوب فقط من عصير البرتقال.

قم بخفق بياض البيض ثم قم بإضافة عصير البرتقال ونخلطهم جيداً.

نوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الدافئ بشكل جيد.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامماسك المسام الواسعة بعصير الليمون

يُعتبر من ضمن أفضل المساكات للبشرة الدهنية للقضاء على المسام وأيضاً التخلص من الشوائب العالقة بها.

بيضة فقط.

ملعقتان من عصير الليمون.

نمزج عصير الليمون مع البيض.

نوزع الخليط على البشرة ويترك حتى يجف.

نغسل الوجه بالماء الفاتر.

نكرر عمل الخلطة السابقة من مرة لمرتين في الأسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامماسك المسام الواسعة باللوز والعسل

يُساهم هذا الماسك في التخلص من الزيوت المتراكمة على الجلد وأيضاً يقضي على المسـام الواسعة، ويقضي العسل على التجاعيد ويمنح البشرة الحيوية واللمعان.

كمية مناسبة من العسل.

ملعقتان من اللوز المطحون.

نمزج العسل مع اللوز المطحون بشكل جيد.

نطبق الخليط على البشرة ويترك حتى يجف.

نغسل البشرة بالماء البارد.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامماسك الطماطم وعصير الليمون

تعمل الطماطم على غلق المسام نظراً لاحتوائها على مجموعة من الخصائص القابضة التي تُساهم في شد الجلد وتُخفف أيضاً من الزيوت المتراكمة على البشرة.

كمية من عصير الطماطم.

ملعقة عصير ليمون.

نخلط عصير الليمون، مع عصير الطماطم.

نطبق المزيج على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين أسبوعياً.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدام