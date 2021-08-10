طريقة عمل دجاج بالبشاميل أسهل صينية بشاميل بصدور الدجاج بالخطوات

طريقة عمل دجاج بالبشاميل ، إضافة جديدة لمطبخك، وطريقة مختلفة لطهي الدجاج في المنزل، والخروج بوجبة ذات مذاق جديدة ورائع، سوف يحبه كل أفراد أسرتك بلا شك. فالدجاج من اللحوم المغذية، فهو يمد الجسم بالبروتين اللازم، لحرق الدهون والسعرات الحرارية، ومن أفضل الطرق لطهي الدجاج، حتى لا يكون به الكثير من الدسم، أو يمنح الجسم المزيد من السعرات الحرارية، هو طهي الدجاج في الفرن، ولذلك عدة طرق مختلفة منها؛ طريقة بروستد دجاج بالفرن، وطريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، وطريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل دجاج بالعسل، وطريقة عمل دجاج تكا بالفرن، وطريقة الشيش طاووق الأصلية، وغيرها من الإضافات الشهية التي تمنح الدجاج، مذاقًا رائعًا بالفعل.طريقة عمل الدجاج والفطر بالبشاميل
يعد البشاميل أحد أشهر أنواع الصوص، الذي يتم إضافته إلى الأطعمة، ومن أشهر الوجبات التي يتم طهيها وإضافة صوص البشاميل إليها، هي المكرونة الأقلام بالطبع. وصوص البشاميل عبارة عن خليط من الطحين والحليب السائل، مع إضافة الفطر أو المشروم إليه. وليس الدجاج فقط هو ما يمكنك إضافة صوص البشاميل إليه، ولكن هناك العديد من الوجبات التي يمكن إضافة هذا الصوص الرائع إليها مثل؛ طريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل.دجاج بالبشاميل والفطر
- 5 أفخاذ دجاج أو صدور دجاج حسب رغبتك، مسلوقة ومفتتة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب مرق دجاج.
- مشروم طازج ومقطع إلى حلقات بمقدار كوب كامل.
- جبن موزاريللا مبشورة (يمكنك عمل الموزاريللا في المنزل فهي أكثر توفيرًا) بمقدار كوب.
- كوبان من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 3 ملاعق كبيرة طحين (دقيق).
- رشة ملح.
- فلفل أسود مطحون بقدر رشة حسب رغبتك.
- رشة من جوزة الطيب المطحونة.
- سخني الفرن أولا قبل البدء، عند 200 درجة مئوية.
- ثم أحضري وعاء عميق، وضعيه على نار متوسطة وأذيبي الزبدة.
- وبعدها أضيفي إليها المشروم، وحركيه في الزبدة لخمس دقائق، حتى يبدأ في النضوج، ثم ضعيه جانبًا.
- ثم ابدئي في تحضير صوص البشاميل، وذلك بإذابة الزبدة ووضع الدقيق عليها، مع التحريك المستمر لهما، حتى تتخلصي من كل التكتلات.
- وبعد ذلك اسكبي فوقهم الحليب السائل بالتدريج، مع الاستمرار في التحريك، حتى يبدأ الصوص في الغليان ويثقل قوامه.
- وأثناء التحريك يمكنك إضافة الفلفل وجوزة الطيب والملح.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وضعي بها قطع الدجاج المسلوقة والمفتتة، ثم ضعي فوقها المشروم.
- وبعدها ابدئي في سكب صوص البشاميل فوقهم، واغمريهم بمرق الدجاج، وأخيرًا طبقة من الموزاريلا على الوجه.
- ثم أدخلي الصينية إلى الفرن الساخن مسبقًا، وذلك لمدة نصف الساعة أو أكثر حسب نضج الوجبة.
- وعقب الانتهاء أخرجي الصينية، واتكريها تبرد تمامًا، قبل تقديمها إلى جانب المقبلات وألف هناء.
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طريقة عمل دجاج بالبشاميل ، إضافة جديدة لمطبخك، وطريقة مختلفة لطهي الدجاج في المنزل، والخروج بوجبة ذات مذاق جديدة ورائع، سوف يحبه كل أفراد أسرتك بلا شك. فالدجاج من اللحوم المغذية، فهو يمد الجسم بالبروتين اللازم، لحرق الدهون والسعرات الحرارية، ومن أفضل الطرق لطهي الدجاج، حتى لا يكون به الكثير من الدسم، أو يمنح الجسم المزيد من السعرات الحرارية، هو طهي الدجاج في الفرن، ولذلك عدة طرق مختلفة منها؛ طريقة بروستد دجاج بالفرن، وطريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، وطريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل دجاج بالعسل، وطريقة عمل دجاج تكا بالفرن، وطريقة الشيش طاووق الأصلية، وغيرها من الإضافات الشهية التي تمنح الدجاج، مذاقًا رائعًا بالفعل.طريقة عمل الدجاج والفطر بالبشاميل
يعد البشاميل أحد أشهر أنواع الصوص، الذي يتم إضافته إلى الأطعمة، ومن أشهر الوجبات التي يتم طهيها وإضافة صوص البشاميل إليها، هي المكرونة الأقلام بالطبع. وصوص البشاميل عبارة عن خليط من الطحين والحليب السائل، مع إضافة الفطر أو المشروم إليه. وليس الدجاج فقط هو ما يمكنك إضافة صوص البشاميل إليه، ولكن هناك العديد من الوجبات التي يمكن إضافة هذا الصوص الرائع إليها مثل؛ طريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل.دجاج بالبشاميل والفطر
- 5 أفخاذ دجاج أو صدور دجاج حسب رغبتك، مسلوقة ومفتتة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب مرق دجاج.
- مشروم طازج ومقطع إلى حلقات بمقدار كوب كامل.
- جبن موزاريللا مبشورة (يمكنك عمل الموزاريللا في المنزل فهي أكثر توفيرًا) بمقدار كوب.
- كوبان من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 3 ملاعق كبيرة طحين (دقيق).
- رشة ملح.
- فلفل أسود مطحون بقدر رشة حسب رغبتك.
- رشة من جوزة الطيب المطحونة.
- سخني الفرن أولا قبل البدء، عند 200 درجة مئوية.
- ثم أحضري وعاء عميق، وضعيه على نار متوسطة وأذيبي الزبدة.
- وبعدها أضيفي إليها المشروم، وحركيه في الزبدة لخمس دقائق، حتى يبدأ في النضوج، ثم ضعيه جانبًا.
- ثم ابدئي في تحضير صوص البشاميل، وذلك بإذابة الزبدة ووضع الدقيق عليها، مع التحريك المستمر لهما، حتى تتخلصي من كل التكتلات.
- وبعد ذلك اسكبي فوقهم الحليب السائل بالتدريج، مع الاستمرار في التحريك، حتى يبدأ الصوص في الغليان ويثقل قوامه.
- وأثناء التحريك يمكنك إضافة الفلفل وجوزة الطيب والملح.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وضعي بها قطع الدجاج المسلوقة والمفتتة، ثم ضعي فوقها المشروم.
- وبعدها ابدئي في سكب صوص البشاميل فوقهم، واغمريهم بمرق الدجاج، وأخيرًا طبقة من الموزاريلا على الوجه.
- ثم أدخلي الصينية إلى الفرن الساخن مسبقًا، وذلك لمدة نصف الساعة أو أكثر حسب نضج الوجبة.
- وعقب الانتهاء أخرجي الصينية، واتكريها تبرد تمامًا، قبل تقديمها إلى جانب المقبلات وألف هناء.
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