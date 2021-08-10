طريقة عمل دجاج بالبشاميل أسهل صينية بشاميل بصدور الدجاج بالخطوات

طريقة عمل دجاج بالبشاميل ، إضافة جديدة لمطبخك، وطريقة مختلفة لطهي الدجاج في المنزل، والخروج بوجبة ذات مذاق جديدة ورائع، سوف يحبه كل أفراد أسرتك بلا شك. فالدجاج من اللحوم المغذية، فهو يمد الجسم بالبروتين اللازم، لحرق الدهون والسعرات الحرارية، ومن أفضل الطرق لطهي الدجاج، حتى لا يكون به الكثير من الدسم، أو يمنح الجسم المزيد من السعرات الحرارية، هو طهي الدجاج في الفرن، ولذلك عدة طرق مختلفة منها؛ طريقة بروستد دجاج بالفرن، وطريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، وطريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل دجاج بالعسل، وطريقة عمل دجاج تكا بالفرن، وطريقة الشيش طاووق الأصلية، وغيرها من الإضافات الشهية التي تمنح الدجاج، مذاقًا رائعًا بالفعل.

يعد البشاميل أحد أشهر أنواع الصوص، الذي يتم إضافته إلى الأطعمة، ومن أشهر الوجبات التي يتم طهيها وإضافة صوص البشاميل إليها، هي المكرونة الأقلام بالطبع. وصوص البشاميل عبارة عن خليط من الطحين والحليب السائل، مع إضافة الفطر أو المشروم إليه. وليس الدجاج فقط هو ما يمكنك إضافة صوص البشاميل إليه، ولكن هناك العديد من الوجبات التي يمكن إضافة هذا الصوص الرائع إليها مثل؛ طريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل.

5 أفخاذ دجاج أو صدور دجاج حسب رغبتك، مسلوقة ومفتتة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب مرق دجاج.

مشروم طازج ومقطع إلى حلقات بمقدار كوب كامل.

جبن موزاريللا مبشورة (يمكنك عمل الموزاريللا في المنزل فهي أكثر توفيرًا) بمقدار كوب.

كوبان من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة طحين (دقيق).

رشة ملح.

فلفل أسود مطحون بقدر رشة حسب رغبتك.

رشة من جوزة الطيب المطحونة.