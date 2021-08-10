بطريقه شهية عمل كباب الحلة في المنزل بطعم ولا اروع من كدة

طريقة عمل كباب الحلة، تعتبر من الأمور التي يبحث عنها العديد من السيدات طريقة عمل كباب الحلة بكل سهولة في المنزل كما يجب الإشارة أن طريقة عمل هذه الوجبة نحتاج إلى العديد من المكونات ولكن ليس مكونات كثيرة وسوف نقدم لكم المكونات بالتفاصيل خلال السطور القادمة حتى يمكنكم عمل هذه الوجبة بكل سهولة فترغب العديد من السيدات في شراء هذه المكونات من الخارج وعمل كباب الحلة في المنزل بدلا من شراؤها جاهز خصوصا في ظل انتشار هذه الأمراض وخصوصا فيروس كورونا الذي اشتهر بشكل كبير في جميع انحاء العالم في الوقت الحالي.

طريقة عمل كباب الحلة

حيث يبحث الكثيرون عن العديد من الأكلات سريعة التحضير ويبتعد العديد منهم هز اللحوم وذات لأنها تأخذ وقت كبير في التسوية والتحضير ولكن يمكنكم تقديم اللحوم بطريقة سهلة للغاية مثل كباب الحلة باللحمة الضاني والذي سنتعرف على طريقة تحضيره خلال السطور القادمة في المنزل .

كيلو من اللحم الضاني .

٢ بصلة كبيرة .

٢ فص ثوم .

حبة من الفلفل الأخضر .

ملعقة من السمنة .

حوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود .

تقريبا ملعقة صغيرة من بهارات اللحم .

ملعقة صغيرة من المحل الأبيض .

بعد معرفتنا بكافة المعلومات الخاصة بالمكونات ومقدار كل مكان سوف نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة خلال السطور القادمة بكل سهولة .

أولا يتم تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة الحجم بعد غسله بشكل جيد للغاية يتم تقطيع البصل والفلفل إلى شرائح ويتم فرم الثوم .

نضع مقلاة على النار تحتوي على مقدار من السمن ويتم تحمير البصل حتى نحصل على اللون الذهبي .

نقوم بإضافة الثوم المفروم مع التقليب المستمر ويضاف إليه الفلفل ونستمر بالتقليب .

نضع قطع اللحم الضاني ويتم تقليبها مع المكونات جيدا حتى يتغير لونها .

تتبل جميع المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب الماء ونتركه على نار هادئة وحين ينخفض منسوب المياه نضع كوب آخر من الماء حتى تمام نضج اللحم.

نقوم بوضع اللحمة بعد النضج ونقوم بتقليب المكونات .

ثم يتم غرف كباب الحلة في طبق التقديم ويتم تقديمه ساخن على المائدة .

مكونات كباب الحلةطريقة عمل كباب الحلة