للتميز والاناقة لكي سيدتي طريقة عمل كرياتين طبيعي فعال وفي وقت قصير

طريقة عمل كرياتين طبيعي من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها الآن، حيث يوجد أكثر من نوع من الكرياتين ولكن الطرق المعتادة في فرد الشعر قد تضر بفروة الرأس لما يدخل فيها من مكونات كيميائية، ولكن البحث يزداد عن الطرق الطبيعية لفرد الشعر، كي تحافظ كل بنت وسيدة على شعرها وتظهر بمظهر رائع.

طريقة عمل كرياتين طبيعي

يبحث عدد.كبير من السيدات عن طريقة لفرد الشعر تكون غير ضارة بفروة الرأس، وفي ذات الوقت تعطي الطريقة للشعر اللمعان البراق والنعومة، ومن أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في تحضير طريقة لفرد الشعر جل بذور الكتان، وسوف نتعرف على الطريقة الصحيحة وكيفية تطبيقها على الشعر كي يفرد.

نصف كوب بذور كتان، ويتم شرائها من العطار أو بعض المتاجر.

كوبان ماء.

كوبان زيت جوز هند، وهو من الأساسيات داخل هذه الوصفة، حيث يعد من الزيوت اللازمة لفرد الشعر.

ملعقتان زيت زيتون ويمكن استبداله بزيت سمسم.

في إناء نسكب به كوبان الماء ونتركه على النار حتى يغلي.

عند الغليان نقوم بوضع كمية بذور الكتان داخل الماء، ونقوم بتقليل الحرارة، وبعد ذلك نتركه لمدة عشر دقائق حتى نحصل على الجل.

نتركه حتى يغلي جيدًا، بعدها نطفئ النار ونتركه يبرد.

نستخدم قطعة من الشاش كي يتم تصفية الجل تمامًا ويصفى جيدًا من البذور.

نضع الزيوت السابق ذكرها إلى هذا الجل، ويقلب جيدًا.

نضع هذا الخليط على الشعر، ويتم توزيعه بشكل جيد دون ترك أي فراغات، ونتركه على الشعر لمدة ساعتين.

يتم بعد ذلك غسل الشعر بالماء الدافئ.

وبعدها يتم غسل الشعر مرة أخرى بالماء البارد لغلق مسام فروة الرأس.

تستخدم هذه الوصفة مرة كل أسبوع كي تحصل السيدة على نتيجة مرضية.

يجب اتباع هذه الخطوات كما هي، حتى نحصل على نتيجة مبهرة، وشعر ناعم ولامع، وذات مظهر جذاب، وفي نفس الوقت عدم الإضرار بالشعر وصحته.

يتم استخدام هذه الوصفة مع كافة أنواع الشعر دون قلق.

مكونات طريقة عمل كرياتين طبيعيطريقة تحضير وصفة بذور الكتان