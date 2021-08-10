طريقة عمل حواوشي العزيزية: طعم وسر الخلطة من الاخر وتحدي2021

نقدم لكم طريقة عمل حواوشي العزيزية ، من أجمل الاكلات التي يمكن اعدادها سريعا في المنزل، وتعتبر من اشهي والذ الاكلات التي يحب تناولها الاطفال بشكل يومي، حيث تشتهر عمل حواوشي العزيزية في قرية العزيزية التابعة لمحافظة الشرقية في مصر، ويشتهر ايضا في السعودية ومعظم الدول العربية، ويحتوي علي طعم خرافي، ومذاق ممتع، وقوام هش ومقرمش، حيث يمكن توجد اكثر من طريقة لتحضير الحواوشي مثل الحواوشي بالجنبة و الحواوشي بالفراخ و الحواوشي بالسجق، وطرق كثيرة جداً، واليوم نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هدا عن طريقة عمل حواوشي العزيزية في المنزل بطعم وسر الخلطة من الاخر وتحدي2021.

مكونات طريقة عمل حواوشي العزيزية اللذيذ بطعم من الاخر

سوف نتعرف الان علي مكونات عمل الحواوشي الخطير في المنزل وسر الخلطة الرهيب لجعل الحواوشي جميل لهو مذاق وطعم رائع وهي كما يلي:-

مكونات العجينة

كليو من الدقيق.

معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة كبيرة من السكر.

نصف معلقة من الملح.

كوبان ونصف من الماء.

ثلاث معالق من الزيت.

مكونات الحشو

كليو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البصل.

2 ثمرة من الفلفل الاخضر.

نصف ثمرة من الطماطم.

معلقة من البصل البودرة والثوم البودرة.

فصين من الثوم.

معلقتين من البرغل المغسول.

معلقة من الملح والفلفل الاسود.

معلقة من البهارات والبابريكا.

طريقة التحضير

نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الحواوشي العزيزية في المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب ولا تكلفة وبمذاق جميل وقوام هش وهي كالاتي:-

تحضير العجينة

نحضر العجانة الكهربائية ونضع بها الدقيق والملح والسكر والخميرة ثم نخلط المكونات الجافة جيدا ثم نضيف الماء بتدريج مع تشغل العجانة حتي نحصل علي عجينة متجانسة ومتماسكة جيد. ثم نضيف معلقة من الزيت مع العجن لمدة 10 دقائق ثم نخرج العجينة من العجانة ونرش القليل من الدقيق علي سطح ثم نستمر في العجن باليد مع اضافة معلقة من الزيت. ثم نحضر بولة وندهنها بمعلقة من الزيت ونضع بها العجينة ونغطيها جيدا ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة.

تحضير الحشو

نحضر الكبة ونضع بداخله الفلفل الاخضر والبصل والبرغل والثوم المفروم وجميع التوابل المذكورة في المقال ونشغل الكبة ونفرمهم جيداً. ثم نضيف عليهم بعد الفرم اللحمة المفرومة ونشغل الكبة لمدة دقيقة فقط حتي تتجانس المكونات جيدا ويصبح مكونات الحشو متجانسة للغاية.

تحضير حواوشي العزيزية

نقسم العجينة الي 6كرات متساوية في الحجم ونفردهم باستخدام النشابة ثم نقسم خليط اللحمة علي ثلاث كرات. ثم نغطيهم بطبقة من العجين في الأعلى يبقا طبقة من العجين في الاسفل ثم طبقة من اللحمة ثم نغطيها من الأعلى. حيث يتكون لدينا ثلاث من رغيف الحواوشي ثم نشعل الفرن وندخل الحواوشي الي الفرن علي جرجة حرارة 280 درجه. وننتظر حتي ينضج الحواوشي ونخرجه من الفرن ويقدم بألف هنا وشفا.

سر الخلطة وسر نجاح حواوشي العزيزية في المنزل مثل الجاهز تماما

سوف نتعرف علي سر الخلطة وسر نجاح الحواوشي بخطوات بسيطة جدا وفي اقل وقت ممكن ليصبح الحواوشي اجمل من الجاهز وهي كالتالي:-