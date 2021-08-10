طريقة صبغ الشعر ب صبغه بني محمر وعنابي طبيعيا في البيت وبدون تفتيح الشعر

طريقة عمل صبغه بني محمر لشعرك بطريقة بسيطة وغير مكلفة أو ضارة، صبغة شعر بني محمر واحدة من أكثر انواع الصبغات التي تحظى على شعبية كبيرة، وأكثرهم يكونون من هواة التجديد والتغيير من السيدات أو الفتيات صغيرات السن، كما يفضل الكثير من السيدات اللاتي تقوم بعمل صبغة للشعر كأول مرة، حيث يؤثر اختيار لون الشعر على مظهر وجاذبية الوجه ولون البشرة التي تمتلكها.

صبغه بني

يفضل الكثير من النساء ذات العيون الداكنة والبشرة القمحاوية استخدام لون بني محمر لشعرهم، لأنه غالبا ما يترك انطباعا يجعلك أكثر إثارة وجرأة.

صبغ الشعر باللون البني المحمر

تبحث العديد من السيدات عن الوصفات والمكونات الطبيعية التي يمكن من خلال استخدامها الحصول على اللون البني المحمر لشعرهم، والذي يعد واحدا من أشهر ألوان الصبغات العصرية التي تناسب كافة انواع البشرة البيضاء والسمراء والقمحاوية، وتفضل اغلب السيدات استخدام الوصفات الطبيعية والابتعاد عن الصبغات الكيميائية، وذلك لأنها غالبا ما تؤثر بالسلب على جمال الشعر وتفقده البريق والحيوية.

يمكنك خلط مقدار ١٠ ملاعق من الحناء الخضراء، مع أضافه ملعقة كبيرة من القهوة العربية .

قومي بالخلط بشكل جيد باستخدام عصير الليمون الذي يساعد الحناء على التفاعل بشكل سريع.

كما أن أضافه الليمون بيساعد أيضا على تثبيت اللون أطول وقت ممكن.

للحصول على أفضل النتائج يمكنك أضافه مقدار بيضة واحدة ونصف كوب من خل التفاح.

وأضافه أيضا ما يعادل ربع كوب من زيت الزيتون او زيت جوز الهند.

قومي بتغطية الشعر من الجذور وحتي الأطراف، ثم ترك الخليط أطول وقت ممكن على الشعر للحصول على النتائج المطلوبة.

صبغ الشعر بالحناءصبغه الشعر بني محمر عنابي

يمكنك عمل صبغة باللون البني المحمر العنابي المميز، ولكن قومي باتباع الخطوات التالية:

باستخدام مغلي أوراق الكركديه وملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

مع أضافه ملعقة كبيرة من الخبيزة وخلط المكونات بشكل جيد حتي يصبح الخليط متجانس القوام.

للحصول على الون البني المحمر العنابي يتطلب إلى تكرار استخدام مكونات الوصفة السابقة.

وهكذا لقد تعرفنا علي كيفية صبغ الشعر ب صبغه بني محمر والعنابي في البيت بنفسك خطوة بخطوة.