طريقة عمل الكابوريا الشهية بطرق المطاعم العالمية وبخطوات سهلة بالمنزل

طريقة عمل الكابوريا هي من أهم المأكولات البحرية الشهيرة ولها أسماء أخري عند الدول العربية منها، السلطعون، القبقب، جلمبو، شريب جمعة شرايب، سرطان، وهي من فصيلة البرمائية ذات القشرة الصلبة، وتنتمي إلي عائلة Barchyura وتعني ذوات الذيل القصير، جسمها دائري مسطح مغطي بقشور درعية صلبة، لها ست أزواج من الأرجل، منها زوج عبارة عن كلابات ضخمه تستطيع بها الدفاع عن نفسها، وتصطاد وتأكل بها، تتغذي على الطحالب، بلح البحر، الجمبري.

طريقة عمل الكابوريا الشهية

الكثير منا لا يعرف التفرقة بين الذكر والأنثي عند شرائه، عند شراء الكابوريا نقوم بقلبهم على ظهرهم وإذا كان المثلث صغير ورفيعاً فهذا هو الذكر أما إذا كان المثلث عريضاً فهذه هي الأنثي وهذا المكان لحمل أطفالها بالجيب الداخلي ويفضل تناول الكابوريا الأنثي لاحتوائها على كمية لحم أكبر ويوجد بها بطاريخ، عكس الذكر يوجد به كمية قليلة من اللحم، يتم تناول المأكولات البحرية بشكل كبير في المدن الساحلية ويتم تحضيرها بطرق مختلفة، ومن أشهر الوجبات تندرج من قائمه المقبلات وتقدم كشوربة سي فود، وتقدم كأطباق رئيسية مثل مشوية، في الفرن، مسلوقة، مخلية.



طريقة عمل الكابوريا المسلوقة

المكونات

كيلو كابوريا نتي.

بصة كبيرة

بصل أخضر مقطع حلقات.

خمس فصوص ثوم.

كرفس.

جزر.

ملعقة كبيرة كمون.

ورق لوري.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير

نغسل الكابوريا جيداً ونزيل الرمال من بين أرجلها والمثلث الموجود بالبطن يوجد به رمال أيضا.

ننقعها في الماء لمدة ساعة قبل سلقها، نضع حلة على النار ونضيف لتر ماء فاتر نتركه على النار حتي يغلي.

نقوم بوضع البصل العادي والأخضر، الجزر، ورق الوري، كرفس، الثوم المفروم، التوابل.

نضيف الكابوريا ونتركها على النار حتي تنضج، ننتشلها في مصفاة نضيف الملح ونقلب الشوربة.

نرص الكابوريا في سرفيس، نصب الشوربة في أطباق عميقة وتقدم ساخنة بجانبها السلطات.

طريقة عمل الكابوريا المشوية

المكونات

كيلو كابوريا.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

أربع حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.

فلفل ألوان أحمر مقطع شرائح رفيعة.

فلفل ألوان أصفر مقطع شرائح رفيعة.

فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

كوب كرفس مفروم.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير