احذر هذا المكون نتناوله يوميًا ويسبب تساقط الشعر

إن تساقط الشعر مشكلة شائعة ولها عدة أسباب، لكن قد يكون من المدهش أن طعام شائع نتناوله كل يوم هو أحد الأسباب لتلك المشكلة، وهذا المكون هو الكربوهيدرات.

علاقة الكربوهيدات بتساقط الشعر

من المتوقع حدوث بعض تساقط الشعر طوال الحياة ، وهو جزء طبيعي من دورة الشعر الطبيعية ، حيث يفقد معظم الناس من 50 إلى 100 شعرة يوميًا ، ولكن زيادة تساقط الشعر يمكن أن تشكل مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص بسبب نظامهم الغذائي.

وفي دراسة أجرتها تريستا بيست ، أخصائية التغذية وجدت أن الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكحول والنشا غالبًا ما تسبب ترقق خيوط الشعر وتؤدي لتساقطه في النهاية.

وبشكل عام يمكن أن تؤدي الكربوهيدرات إلى مقاومة الأنسولين، نظرًا لتأثيرها على الجلوكوز واستجابة الأنسولين، ومقاومة الأنسولين مرتبطة بتساقط الشعر.

حيث أن أجسامنا عندما لا تتمكن أجسامنا من معالجة الأنسولين بشكل صحيح ، لذلك فإن اختلالات السكر في الدم تعيق أوعيتنا عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر.

وقد وجد باحثون من فنلندا أن هذه المقاومة تزيد بشكل كبير من خطر تساقط الشعر لدى الإناث بشكل خاص، وقد وجد أن أكبر متهم هو مكون نشتريه ونأكله كل يوم تقريبًا وهو الخبز الأبيض، ومع ذلك فإن معظم الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الدقيق الأبيض تؤدي أيضًا لنفس النتيجة.

الكربوهيدرات الصحية

وعلى العكس من الدراسات السابقة، أيضًا وجدت دراسات أن من يتبعون نظام غذائي كيتوني ويتوقفون تمامًا عن تناول الكربوهيدرات تزيد لديهم مشكلة تساقط الشعر، إذن ما هو الحل لتلك المشكلة؟

ينصح عادة بعدم التوقف نهائيًا عن تناول مكون غذائي أساسي مثل الكربوهيدرات، لكن عليك اختيار نوع الكربوهيدرات التي تتناولها بحكمة، وتوصي الإرشادات الطبية بتناول حوالي 45-65% من مكونات الوجبة من الكربوهيدرات لكن من مصادر جيدة.

فالكربوهيدرات موجودة في الفواكه والخضروات الغنية بالألياف.

وبالطبع لا يمكن أن نتوقف عن تناول الخبز، لكن من الأفضل تناول خبز القمح الكامل أو المخبوزات الأخرى المصنوعة من الحبوب والقمح الكامل لأنها تتكون كربوهيدرات معقدة تكون أقل عرضة للتسبب في حدوث مشكلة مقاومة الجسم للأنسولين، وهي أفضل من الحبوب المكررة.

كما تعد البقوليات من مصادر الكربوهيدرات الجيدة والغنية أيضًا بالبروتين.