نصائح لتثبيت صبغة الشعر لفترة أطول

طرق تثبيت لون صبغة الشعر لفترة أطول، عند استخدام صبغة لتغيير لون الشعر سواء كانت الصبغات الطبيعية للشعر أو الصبغات الجاهزة مثل الحناء نرغب في أن تستقر الصبغة على الشعر لفترة أطول لهذا نريد التعرف على طرق لتثبيت صبغة الشعر حتى يظل الشعر محتفظ باللون الجديد لفترات أطول حتى نشعر بالتغيير وهناك أكثر من طريقة نقدمها لكم من شأنها أن تطيل مدة صبغة الشعر على الشعر.

كيفية تثبيت لون الصبغة على الشعر

وهذه بعض الطرق الفعالة لتثبيت لون صبغة الشعر لمدة أطول:

خل التفاح

يساعد في إزالة المواد المعدنية التي توجد في الماء وتؤثر على لون الشعر فنستخدمه بمقدار جزء واحد مع 3 أجزاء ماء وغسل الشعر مرة بالشهر بهذا المزيج.

واقي الشمس

التعرض لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية ووصولها إلى خلايا الشعر والصبغة يؤثر في تأكسد لون الشعر أو تبييضه وواقي الشمس للشعر يساعد في التقليل من آثار أشعة الشمس على الشعر ويفضل استخدام الرزاز.

منتجات مثبتة لصبغة الشعر

هناك بعض المنتجات التي تعد خصيصًا من أجل تثبيت لون صبغة الشعر لفترة أطول وهي ذات نتائج إيجابية أكثر من الطرق السابقة حيث تعمل على تكوين طبقة واقية على الشعر من أجل منع الصبغة من الزوال.

نصائح تثبيت لون صبغة الشعر

وهناك بعض النصائح التي تساعد في إبقاء لون صبغة الشعر مدة أطول عند المواظبة عليها مع الطرق السابقة فإن ذلك يعمل على الاحتفاظ بلون صبغة الشعر فترة أطول ومنها: