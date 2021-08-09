طرق بسيطة لإزالة انتفاخ العين بسهولة

إزالة انتفاخ العين بسهولة، كلما تقدمنا بالعمر تظهر العديد من التغيرات في ملامح الشخص وخاصةً انتفاخ العين حيث يحدث ذلك نتيجة لفقد أنسجة الجلد المحيط بالعين لمرونته وكذلك الجفون وقد يحدث انتفاخ العين في مراحل عمرية مبكرة للكثير من العادات الخاطئة أو قد تكون دلالة على حالة مرضية معينة ولها أكثر من طريقة لعلاجها إما علاجها جماليًا بالعمليات الجمالية أو باستخدام العلاجات المنزلية لإزالة انتفاخ أسفل العين.

سبب انتفاخ أسفل العين

هذه بعض النقاط البارزة المسئولة عن انتفاخ منطقة أسفل العين:

تغيير في مستوى هرمونات الجسم. الأسباب الوراثية والتاريخ العائلي. التقدم في العمر. احتباس سوائل الجسم. التعرض بكثرة لأشعة الشمس. كثرة البكاء. قلة عدد ساعات اليوم. نظام غذائي غير صحي.

طرق إزالة انتفاخ أسفل العين

هذه مجموعة من أشهر الوصفات الطبيعية للتخلص من انتفاخ العين:

شرائح الخيار لانتفاخ العين

يقلل من تهيج وتورم أسفل العين لخصائصه التبريدية ونحتاج لشرائح من الخيار الباردة لمدة ربع ساعة ويتم تطبيقها على الجفون مباشرةً وتكرر أكثر من مرة على مدار اليوم.

كمادات الشاي لإزالة تورم العين

من الطرق القديمة الشائعة لإزالة الهالات السوداء وانتفاخ أسفل العين هي كمادات الشاي الدافئة حيث يتم نقع أكياس الشاي أي نوع في كمية من الماء الدافئ خمس دقائق وتوضع تلك الأكياس على منطقة الجفون وتغطى بقطعة قماش نظيفة لنصف ساعة.

كمادات الثلج للتخلص من انتفاخ أسفل العين

البرودة التي يسببها الثلج تساعد في التقليل من تورم العين والمنطقة المحيطة بها وكذلك لإخفاء الهالات السوداء حيث يتم لف الثلج بالقماش ووضعه أسفل العين دقيقتين.

نصائح لمنع تورم العين

ولعلاج انتفاخ العين ولمنع تورمها من الأساس إليكم تلك النصائح: