طريقة تحضير وصفة ممبار الخروف خطوة بخطوة

طريقة تحضير وصفة ممبار الخروف، الممبار واحد من الأكلات المفضلة للكثير من الأشخاص في الوطن العربي وخاصة في مصر وللممبار مذاق شهي مميز به على الرغم من الجهد الكبير الذي قد تعانيه المرأة عند تحضيرها ولكن يتلاشى هذا المجهود بمجرد تناول الممبار وممبار الخروف ليس من الأكلات الشائعة عن الممبار ولكنها وصفة شهية تعرفوا على كيفية تحضيرها معنا. مقادير عمل ممبار الخروف مقادير عمل ممبار الخروف تحتاج أكلة ممبار الخروف وحشوه لهذه المقادير وهي: كوبان كاملان أرز أبيض.

كيلو واحد من ممبار الخروف المنظف مسبقًا.

ثلاث ورقات غار.

حبتان بصل أبيض.

نصف ليمونة كبيرة.

ثلاث ملاعق زيت نباتي بحجم كبير.

ملعقة شبت أخضر مفروم كبيرة.

خمس حبات حبهان أخضر.

ملعقة بقدونس مفروم حجمها كبير.

ملعقة واحدة نعناع مجفف حجمها صغير.

ملح طعام مقدار ملعقة واحدة. كيفية حشو ممبار الخروف كيفية حشو ممبار الخروف بعد تجهيز الممبار وتنظيفه جيدًا بالطريقة المعتادة يتم البدء في حشو الممبار قبل طهوه: يتم حشو الممبار بواسطة القمع المستخدم في ملئ الزجاجات. أو باستخدام حفارة الكوسة حيث يتم إدخال جزء منها في الممبار والجزء الآخر يتم تمرير الحشو من خلاله للداخل. أيًا كانت الطريقة المستخدمة يتم ربط طرف الممبار السفلي والطرف الآخر في الجزء المستخدم لحشوه ويتم وضع الحشو في الداخل بنظام حتى يمتلئ الممبار لحين الانتهاء من كل الكمية. طريقة عمل ممبار الخروف نقوم بحشو الممبار ووضعه في إناء عميق به ماء على النار.

نضع الحبهان والغار وعصير الليمون في هذا القدر ونقلب لمرة واحدة.

يحتاج الممبار لكي يصير جاهزًا إلى حوالي ساعتين ويتم وضعه على نار هادئة حتى يأخذ وقته الكافي لينضج وإذا تم وضعه في وعاء ضغط قد يستغرق ذلك حوالي ساعة ونصف فقط.

بعد مرور هذه الفترة والتأكد من نضج الممبار والحشو الداخلي له نجهز صينية فرن لكي نرص بها قطع الممبار بجانب بعضها.

يتم تشغيل الشواية ونترك الممبار في الفرن حتى يصير بلون ذهبي أو يمكن الاستغناء عن الفرن وقلي الممبار في الزيت. طريقة عمل ممبار الخروف الوسوم

طريقة تحضير وصفة ممبار الخروف، الممبار واحد من الأكلات المفضلة للكثير من الأشخاص في الوطن العربي وخاصة في مصر وللممبار مذاق شهي مميز به على الرغم من الجهد الكبير الذي قد تعانيه المرأة عند تحضيرها ولكن يتلاشى هذا المجهود بمجرد تناول الممبار وممبار الخروف ليس من الأكلات الشائعة عن الممبار ولكنها وصفة شهية تعرفوا على كيفية تحضيرها معنا. مقادير عمل ممبار الخروف مقادير عمل ممبار الخروف تحتاج أكلة ممبار الخروف وحشوه لهذه المقادير وهي: كوبان كاملان أرز أبيض.

كيلو واحد من ممبار الخروف المنظف مسبقًا.

ثلاث ورقات غار.

حبتان بصل أبيض.

نصف ليمونة كبيرة.

ثلاث ملاعق زيت نباتي بحجم كبير.

ملعقة شبت أخضر مفروم كبيرة.

خمس حبات حبهان أخضر.

ملعقة بقدونس مفروم حجمها كبير.

ملعقة واحدة نعناع مجفف حجمها صغير.

ملح طعام مقدار ملعقة واحدة. كيفية حشو ممبار الخروف كيفية حشو ممبار الخروف بعد تجهيز الممبار وتنظيفه جيدًا بالطريقة المعتادة يتم البدء في حشو الممبار قبل طهوه: يتم حشو الممبار بواسطة القمع المستخدم في ملئ الزجاجات. أو باستخدام حفارة الكوسة حيث يتم إدخال جزء منها في الممبار والجزء الآخر يتم تمرير الحشو من خلاله للداخل. أيًا كانت الطريقة المستخدمة يتم ربط طرف الممبار السفلي والطرف الآخر في الجزء المستخدم لحشوه ويتم وضع الحشو في الداخل بنظام حتى يمتلئ الممبار لحين الانتهاء من كل الكمية. طريقة عمل ممبار الخروف نقوم بحشو الممبار ووضعه في إناء عميق به ماء على النار.

نضع الحبهان والغار وعصير الليمون في هذا القدر ونقلب لمرة واحدة.

يحتاج الممبار لكي يصير جاهزًا إلى حوالي ساعتين ويتم وضعه على نار هادئة حتى يأخذ وقته الكافي لينضج وإذا تم وضعه في وعاء ضغط قد يستغرق ذلك حوالي ساعة ونصف فقط.

بعد مرور هذه الفترة والتأكد من نضج الممبار والحشو الداخلي له نجهز صينية فرن لكي نرص بها قطع الممبار بجانب بعضها.

يتم تشغيل الشواية ونترك الممبار في الفرن حتى يصير بلون ذهبي أو يمكن الاستغناء عن الفرن وقلي الممبار في الزيت. طريقة عمل ممبار الخروف

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