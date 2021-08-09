أسهل طريقة لتحضير الريش الضاني وصفة الريش الضاني في الفرن

طريقة تحضير الريش الضاني في الفرن، الريش الضاني هو نوع من أنواع اللحوم الحمراء الغنية بالكثير من العناصر والفوائد الغذائية للحجم كما أنه من مصادر البروتين والفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامين B12 ويتم تحضير الريش الضاني بأكثر من طريقة أشهرها هي طريقة تحضيره في الفرن لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت ونقدم لكم كيفية عمل الريش الضاني في الفرن.

مكونات وجبة الريش الضاني في الفرن

تحتاج تلك الوصفة لبعض التوابل والصوصات المختلفة التي تمتزج مع طعم الريش الضاني لتعطينا في النهاية هذا المذاق المميز من الريش المشوية في الفرن ومن هذه المقادير:

ريش ضاني: واحد كيلو جرام.

خل أحمر: مقدار ملعقتين بحجم كبير.

صلصة حارة: ممكن الاستعانة بصلصة هاينز الحارة ونحتاج إلى ملعقة لها حجم كبير.

زيت زيتون أو زيت نباتي: ملعقتان بحجم كبير.

نعناع طازج: أربعة أعواد من النعناع ويتم فرمهم ناعمًا.

صوص باربكيو: ملعقتان بحجم كبير.

توابل فلفل أسمر وملح: حسب الحاجة.

في وعاء واحد نضع صوص الباربكيو مع الصلصة الحارة وكذلك الخل الأحمر ونضيف النعناع الطازج المفروم ومع زيت الزيتون ونقوم بخلط تلك المكونات سويًا. نحضر الريش الضاني ونقوم برش مقدار من الملح والفلفل الأسمر حسب الرغبة على الريش. وبعد ذلك يتم صب المزيج السابق على الريش في كل جزء منها وبعدها توضع الريش في الثلاجة فترة ساعة كاملة. في أثناء ذلك نجهز الشواية ونجعلها على حرارة متوسطة ويتم وضع الريش على الشواية وشويها دقيقتين على كل جانب. نرفع الريش عن الشواية لوضعها في الفرن ويتم صب باقي التتبيلة فوقها وتغطية الصينية بواسطة ورق القصدير. نترك صينية الريش في الفرن فترة من 15 حتى 30 دقيقة إلى أن تصير جاهزة وتصبح ناضجة. نخرج الصينية من الفرن لرفع ورق القصدير ونعيد الصينية مرة أخرى لكي نترك الريش تأخذ اللون البني وبعدها نخرجها للتقديم.

كيفية تحضير الريش الضاني في الفرن