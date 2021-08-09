كيفية تفتيح الشعر بصبغات الشعر فعالة 100%

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كيفية تفتيح الشعر بصبغات الشعر، كل امرأة تعشق التغيير والتجديد في مظهرها الخارجي لأنه يعطيها شعورًا أفضل والمزيد من الطاقة وتغيير الشعر سواء كان استايل الشعر أو لون الشعر وهناك أكثر من طريقة يمكننا من خلالها التحكم في شكل الشعر أو لونه مثل الصبغات الطبيعية أو الحناء لصبغ الشعر وخاصةً النساء اللاتي يواجهن مشكلة شيب الشعر الأبيض ونعرفكم على أسهل طريقة لتفتيح لون الشعر بالصبغات.تفتيح لون الشعر منزليًا
الشعر الداكن سواء كان الأسود أو البني الداكن يجعل صاحبته في توتر دائم من تغيير لون الشعر وخاصةً عند التفكير في تفتيحه لأن تفتيح الشعر يعني تجريد الشعر من اللون الأصلي له ويصعب استعادته مرة أخرى كما أنه يحتاج مقدار أكبر من الصبغات ليتم تغيره تمامًا.
ولكن لا داعي للقلق عند الالتزام بالتعليمات الخاصة بكل طريقة من طرق تفتيح الشعر.
فمثلًا الأكسجين من هذه الطرق حيث يستخدم لتفتيح لون الشعر الأصلي أو صبغة الشعر الفاتحة فبعد استخدام صبغة تفتيح الشعر يتم تطبيق كمية من الاكسجين أو ماء البيروكسيد على الشعر لجعل اللون أكثر وضوحًا.
أو باستخدام الأكسجين مع بودرة الميش التي تعتبر من أشهر طرق تفتيح لون الشعر قبل تطبيق الوصفة وأقل ضررًا من الأكسجين فقط على الشعر لأنه مع الوقت يسبب تلف الشعر.صبغة الشعر لتفتيح لون الشعر
لاستخدام الصبغة بشكل صحيح من أجل تفتيح لون الشعر:
- قبل الصبغ بيومين على الأقل لا يتم غسل الشعر حتى تخرج الزيوت على فروة الشعر طبيعيًا.
- نضع على الشعر بكامل أجزاءه الأكسجين تركيز 9% وتغطيته جيدًا نصف ساعة ويتم إلقاء نظرة عليه حتى نصل إلى اللون الفاتح المطلوب.
- ولكن يمكن الاستغناء عن الأكسجين واستخدام طريقة بودرة الميش والأكسجين لتفتيح الشعر حيث يتم مزج البودرة مع الأكسجين وتغطية الشعر بالخليط.
- يستخدم السشوار لتمريره على الشعر للوصول إلى درجة اللون المرغوب بها.
- في النهاية يُغسل الشعر بالماء دون الشامبو.
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كيفية تفتيح الشعر بصبغات الشعر، كل امرأة تعشق التغيير والتجديد في مظهرها الخارجي لأنه يعطيها شعورًا أفضل والمزيد من الطاقة وتغيير الشعر سواء كان استايل الشعر أو لون الشعر وهناك أكثر من طريقة يمكننا من خلالها التحكم في شكل الشعر أو لونه مثل الصبغات الطبيعية أو الحناء لصبغ الشعر وخاصةً النساء اللاتي يواجهن مشكلة شيب الشعر الأبيض ونعرفكم على أسهل طريقة لتفتيح لون الشعر بالصبغات.تفتيح لون الشعر منزليًا
الشعر الداكن سواء كان الأسود أو البني الداكن يجعل صاحبته في توتر دائم من تغيير لون الشعر وخاصةً عند التفكير في تفتيحه لأن تفتيح الشعر يعني تجريد الشعر من اللون الأصلي له ويصعب استعادته مرة أخرى كما أنه يحتاج مقدار أكبر من الصبغات ليتم تغيره تمامًا.
ولكن لا داعي للقلق عند الالتزام بالتعليمات الخاصة بكل طريقة من طرق تفتيح الشعر.
فمثلًا الأكسجين من هذه الطرق حيث يستخدم لتفتيح لون الشعر الأصلي أو صبغة الشعر الفاتحة فبعد استخدام صبغة تفتيح الشعر يتم تطبيق كمية من الاكسجين أو ماء البيروكسيد على الشعر لجعل اللون أكثر وضوحًا.
أو باستخدام الأكسجين مع بودرة الميش التي تعتبر من أشهر طرق تفتيح لون الشعر قبل تطبيق الوصفة وأقل ضررًا من الأكسجين فقط على الشعر لأنه مع الوقت يسبب تلف الشعر.صبغة الشعر لتفتيح لون الشعر
لاستخدام الصبغة بشكل صحيح من أجل تفتيح لون الشعر:
- قبل الصبغ بيومين على الأقل لا يتم غسل الشعر حتى تخرج الزيوت على فروة الشعر طبيعيًا.
- نضع على الشعر بكامل أجزاءه الأكسجين تركيز 9% وتغطيته جيدًا نصف ساعة ويتم إلقاء نظرة عليه حتى نصل إلى اللون الفاتح المطلوب.
- ولكن يمكن الاستغناء عن الأكسجين واستخدام طريقة بودرة الميش والأكسجين لتفتيح الشعر حيث يتم مزج البودرة مع الأكسجين وتغطية الشعر بالخليط.
- يستخدم السشوار لتمريره على الشعر للوصول إلى درجة اللون المرغوب بها.
- في النهاية يُغسل الشعر بالماء دون الشامبو.
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