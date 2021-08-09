طريقة صبغ الشعر في المنزل والحصول على لوك جديد

طريقة صبغ الشعر في المنزل، صبغ الشعر هو أكثر الطرق التي يمكن من خلالها تغيير شكلنا تمامًا وخاصةً عند اختيار الألوان المناسبة معنا ولكن لصبغ الشعر نحتاج للذهاب إلى صالونات التجميل وهو ما يعتبر أمرًا مكلفًا بالنسبة للوقت والمال حيث تحتاج هذه العملية للكثير من المال والكثير من الوقت لما يقرب من 4 ساعات لذلك من الأفضل أن نقوم بصبغ الشعر في المنزل.

نصائح صبغ الشعر

أسهل طريقة تلوين الشعر وصبغه هي الطريقة المنزلية التي لا تكلف الكثير من المال وتعتبر عملية سهلة وبسيطة وقبل صبغ الشعر هناك بعض الخطوات قبل صبغ الشعر هي:

غسل الشعر قبل الصبغ بيومين على الأقل بالشامبو وتركه بدون بلسم أو زيت طوال هذه الفترة لكي تخرج زيوت الشعر التي تسهل من الصبغ.

يجب اختيار اللون المناسب مع الشعر والبشرة ويفضل أن يكون اللون قريبًا من لون الشعر الأصلي.

يتم ارتداء ملابس قديمة حتى لا تتأثر ببقع الصبغة عندما تتساقط عليها.

يجب أن يمشط الشعر جيدًا وإزالة أي تشابكات حتى تُوزع الصبغة جيدًا.

يتم دهن منطقة الرقبة والأذن والجبهة بفازلين طبي حتى لا تتأثر بالصبغة.

يُجفف الشعر بالطريقة المعتادة لكي يظهر لون الشعر الجديد لا باستخدام الصبغة مرة أخرى.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر منزليًا

صبغات الشعر الكيميائية تضر الشعر مع الوقت بكثرة الاستخدام ولهذا لا يوجد أفضل من صبغات الشعر الطبيعية التي تعطينا اللون الذي نرغب به مثل:

زيت جوز الهند والعسل لصبغ الشعر

تحتوي تلك الوصفة على مغذيات طبيعية للشعر تساعد على ترطيبه وتنعيمه وإكسابه لون قوي وطبيعي وتتكون من مقدار متساوي عسل وزيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام