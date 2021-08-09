طريقة عمل الهريسة الإسكندراني في المنزل، تعتبر الهريسة الاسكندرانية من أكثر الحلويات المفضلة لدي الكبار والصغار ويحبون تناولها في أي وقت، حيث تهتم سيدات المنزل بتجهيز أشهر الحلويات في المنزل بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج ومكونات سهلة وبسيطة، لهذا سوف نشرح لكم من خلال السطور القادمة كيفية عمل الهريسة الإسكندراني في المنزل مثل التي يتم شراءها من الخارج وتتميز بمذاق شهي ولذيذ بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بأفضل طريقة، حيث تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية اللذيذة.

طريقة عمل الهريسة الإسكندراني

المكونات، كوب حليب، نصف كيلو سميد، ملعقتين دقيق، ملعقتين جوز هند، ملعقة بيكنج بودر.

مكونات الشربات ، 2 كوب سكر، عصير ليمون.

خطوات تجهيز الهريسة الإسكندراني

في الخطوة الأولى يتم تجهيز على وعاء وإضافة فيه السكر وبعده ذلك يتم تقليبه حتى يصبح مكرمل ويصبح لونه ذهبي ثم نضيف السمنة والحليب وتقلب المكونات على النار حتى مرحلة الذوبان.

في الخطوة التالية يتم خلط جميع المواد الجافة مع بعضها مثل البيكنج بودر والدقيق والسميد ونضيف كذلك السكر ويتم تجهيز صينية تكون مقاس 38 ثم نضيف الكراميل على جميع أنواع المكونات بعد أن يبرد وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الهريسة الاسكندرانية في الصينية ونقوم بتثبيتها جيدا ثم نضيف المكسرات على الوجه ونقوم بوضعها في الفرن.

ولكن ينبغي أن يتم تسخينه قبلها 15 دقيقة وبعد أن يصبح لونها ذهبى ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونضع عليها الشربات البارد ويتم تغطيتها وتقطيعها عندما تبرد، بعد ذلك يتم البدء بتقطيع الهريسة الاسكندرانية ووضعها فى أطباق التقديم وتناولها بجانب الحليب أو الشاي ويمكن تناولها بجانب القهوة ويمكن تقديمها للأطفال بجانب العصائر الطبيعية أو الحليب وبالهناء والشفاء.