أفضل سكراب للجسم تبحث عنها كافة السيدات للحصول على جسم نقي وجذاب وخالي من أي مشاكل، لذا يُمكنك القيام بعمل السكراب في البيت دون الحاجة لشرائه من المحال التجارية، لذا سوف نتطرق للعديد من المكونات الطبيعية التي يُمكن استخدامها لعمل السكراب.أفضل سكراب للجسم
إليكم مجموعة من السكراب الجيد للبشرة فيما يلي:سكراب القهوة للجسم
يتم استخدام هذا السكراب للتخلص من خلايا الجلد الميت والحصول على بشرة نقية وجذابة، لذا يُمكنك القيام بعمله عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:المكونات
- كمية مناسبة من البن.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- نخلط العسل والبن بشكل جيد.
- يتم توزيع الخليط على جسم مُبلل ونستمر في التدليك لمدة ربع ساعة.
- نترك المزيج على الجسم ويترك لمدة خمس دقائق.
- نغسل المنطقة بالماء الفاتر جيداً.
يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل أنواع الزيوت المُستخدمة لعمل سكراب للجسم وللحصول على جسم خالي من الجلد الميت.المكونات
- كمية مناسبة من السكر المجروش.
- نصف كوب من زيت جوز الهند.
- نخلط السكر مع زيت جوز الهند جيداً.
- نطبق الخليط على الجسم ويترك لمدة عشر دقائق.
- نغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً.
يُعد الشوفان من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل كمقشر جيد للجسم، وأيضاً يُساهم في امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة لذا يفضل هذا السكراب لذوات البشرة الدهنية.المكونات
- ربع كوب من الزبادي.
- كمية من الشوفان.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نحضر وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون، والشوفان ونمزجهم.
- نضيف الزبادي ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة ساعة.
- نغسل البشرة بالماء البارد.
- نكرر عمل الوصفة مرة أسبوعياً.
يتم عمله للحصول على بشرة خالية من الجلد الميت، حيث أن تلك الوصفة تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة المختلفة.المكونات
- ملعقة كبيرة سكر بني.
- ملعقتان من السكر الأبيض.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقتان من الفانيليا.
- نمزج كلاً من السكر الأبيض،وسكر بني، وزيت الزيتون.
- يتم إضافة الفانيليا للمزيج السابق ونخلطهم بشكل جيد.
- نطبق المزيج السابق على الجسم ويترك لمدة نصف ساعة مع التدليك.
- نغسل الجسم بالماء البارد ونكرر عمل الوصفة مرتين في الأسبوع.
- نمزج القليل من السكر مع عصير الليمون ومع ملعقة من العسل.
- نوزع الخليط على الجسم ونفرك الجسم به.
- نكرر عمل الوصفة مرتين في الأسبوع.
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أفضل سكراب للجسم تبحث عنها كافة السيدات للحصول على جسم نقي وجذاب وخالي من أي مشاكل، لذا يُمكنك القيام بعمل السكراب في البيت دون الحاجة لشرائه من المحال التجارية، لذا سوف نتطرق للعديد من المكونات الطبيعية التي يُمكن استخدامها لعمل السكراب.أفضل سكراب للجسم
إليكم مجموعة من السكراب الجيد للبشرة فيما يلي:سكراب القهوة للجسم
يتم استخدام هذا السكراب للتخلص من خلايا الجلد الميت والحصول على بشرة نقية وجذابة، لذا يُمكنك القيام بعمله عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:المكونات
- كمية مناسبة من البن.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- نخلط العسل والبن بشكل جيد.
- يتم توزيع الخليط على جسم مُبلل ونستمر في التدليك لمدة ربع ساعة.
- نترك المزيج على الجسم ويترك لمدة خمس دقائق.
- نغسل المنطقة بالماء الفاتر جيداً.
يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل أنواع الزيوت المُستخدمة لعمل سكراب للجسم وللحصول على جسم خالي من الجلد الميت.المكونات
- كمية مناسبة من السكر المجروش.
- نصف كوب من زيت جوز الهند.
- نخلط السكر مع زيت جوز الهند جيداً.
- نطبق الخليط على الجسم ويترك لمدة عشر دقائق.
- نغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً.
يُعد الشوفان من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل كمقشر جيد للجسم، وأيضاً يُساهم في امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة لذا يفضل هذا السكراب لذوات البشرة الدهنية.المكونات
- ربع كوب من الزبادي.
- كمية من الشوفان.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نحضر وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون، والشوفان ونمزجهم.
- نضيف الزبادي ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة ساعة.
- نغسل البشرة بالماء البارد.
- نكرر عمل الوصفة مرة أسبوعياً.
يتم عمله للحصول على بشرة خالية من الجلد الميت، حيث أن تلك الوصفة تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة المختلفة.المكونات
- ملعقة كبيرة سكر بني.
- ملعقتان من السكر الأبيض.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقتان من الفانيليا.
- نمزج كلاً من السكر الأبيض،وسكر بني، وزيت الزيتون.
- يتم إضافة الفانيليا للمزيج السابق ونخلطهم بشكل جيد.
- نطبق المزيج السابق على الجسم ويترك لمدة نصف ساعة مع التدليك.
- نغسل الجسم بالماء البارد ونكرر عمل الوصفة مرتين في الأسبوع.
- نمزج القليل من السكر مع عصير الليمون ومع ملعقة من العسل.
- نوزع الخليط على الجسم ونفرك الجسم به.
- نكرر عمل الوصفة مرتين في الأسبوع.
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