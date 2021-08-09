طريقة برياني الروبيان الشهي والسريع بكافة أسراره

برياني الروبيان ، أفضل طرق البرياني الغير معتادة والمميزة، والتي يمكن تقديمها في الحفلات والولائم المختلفة. حيث طبق البرياني اليوم هو طبق مميز للغاية ، فبعيدا عن اللحوم والدجاج بأنواعهم ، يمكننا أن نجعل البرياني مختلف قليلا، ومفيد بشكل أكثر في نفس الوقت. دائما ما يبحث الكثيرون عن كيفية عمل الأطباق المحببة للكبار والصغار بطرق مختلفة وشهية، والروبيان من الأطباق المميزة والمحببة للجميع ، وفي نفس الوقت هو غني بالفيتامينات والمعادن والأوميجا3 المفيدة والهامة جدا خاصة للأطفال. وعند دمجه مع طبق البرياني يصبح مختلف بشكل كبير ومحبب بشكل أكثر ويسهل تناوله للأطفال خصيصا ليصبح وجبة متكاملة وشهية بطعم مختلف ولذيذ.

طريقة برياني الروبيان في المنزل

نحتاج إلى بعض من المقادير لعمل وصفة البرياني الخاصة اليوم، وبالطبع من أهم المقادير الواجب توافرها. هي الروبيان ويفضل أن يكون طازج وبحجم متوسط، وذلك حتى يسهل عمله مع طبق البرياني، ونحتاج إلى.

نصف كيلو من الروبيان المقشر متوسط الحجم.

ثلاث أكواب من الأرز البسمتي

2 حبة بصل متوسطة مقطعة جوانح

ملعقتان كبيرتان من السمن

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر

نصف كوب من الكاجو

قرنان من الفلفل المقطع

ربع كوب من الزبيب

نصف كوب من الكزبرة المفرومة

حبه كبيرة من الطماطم المفرومة

نصف كوب نعناع مفروم

ملعقة كبيرة من بهار البرياني

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر

ملعقة من الملح

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بابريكا

ربع كوب زيت

4 أكواب من الماء

طريقة عمل البرياني بالروبيان المميز

نقوم بغسل الأرز جيدا ، ولكن نحرص على عدم نقعه في الماء.نضع الثمن في الإناء على النار ثم نضيف البصل والزنجبيل والثوم والفلفل، ونقلب جيدا حتى يصبح لونهم ذهبي. بعدها نقوم بإضافة الكاجو وتقليب جيدا، بعدها نقوم بإضافة الروبيان ونقوم بتقليبه جيدا، وننتظر قليلا حتى نضج الروبيان قليلا. بعدها نضيف الطماطم وباقي المكونات على الروبيان ونقلب جيدا، ومن ثم نضيف الأرز ونقلب جيدا ونضيف الزيت والماء ، ومن ثم نقوم بتهدئة النار وتغطية الإناء لمدة عشر دقائق حتى تمام نضج الأرز والروبيان.