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جمانة الصباغ الاثنين,09 آب (اغسطس) 2021 - 21:51
ما دوت الخليج فوائد الفراولة للكلى، وتأتي الفراولة أو الفريز في طليعة الأطعمة المناسبة لصحة الكلى لغناها بالعناصر القوية التي تحمي الكلى من الأكسدة، وذلك من خلال إزالة الجذور الحرة المسببة لتلف الكلى.
والفراولة دوت الخليج فاكهة لذيذة ومميزة ليس فقط بمذاقها الشهي، وإنما أيضاً بلونها الوردي وسهولة تناولها وتحضيرها في العديد من وصفات الحلويات الخفيفة والمربيات وغيرها.
يسهم تناول الفراولة في توفير فوائد صحية عامة للجسم، وللكلى بشكل خاص، نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.
ما دوت الخليج فوائد الفراولة للكلى
تحتوي فاكهة الفراولة على فيتامين سي والحديد والزنك والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، ويساعد تناولها في تنشيط القلب وحماية خلاياه من التلف وتسريع التئام الجروح.
كما للفراولة فوائد خاصة على صحة الكلى، بفضل محتواها العالي من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، خصوصاً خلايا الكلى.
وينصح مرضى الكلى بتناول الفراولة كونها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أو يخغضون للغسيل الكلوي. ويساعد تناول الفراولة من قبل هؤلاء المرضى، في تقليل مستويات ضغط الدم لديهم، بشرط استشارة أخصائي التغذية قبل وضع الفراولة ضمن النظام الغذائي لهم.
فوائد الفراولة في تقليل الإصابة بالفشل الكلوي
تحتوي الفراولة على مركب الفيسيتين، وهو مركب فعال يقلل من مشاكل الكلى التي يصاب بها بعض مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني. وقد قام كل من الباحثين ديفيد شوبرت وبام ماهر باختبار الأطعمة الغنية بهذا المركب على الفئران المصابة بالسكري، ليجدوا أنها بقيت مصابة بالسكر لكنها شهدت تقلصاً في الكليتين إلى الحجم الطبيعي فيما انخفضت مستويات البروتين في البول، وهي علامة جيدة على عودة الكلى لعملها الطبيعي.
وللوصول إلى الجرعة ذاتها التي أعطيت لفئران التجارب، على المرء تناول 37 ثمرة فراولة في اليوم. لكن ليس ضرورياً تناول هذة الكمية الكبير من الفراولة يوميًا ويمكن الاكتفاء بتناولها بشكل منتظم، للاستفادة منها.
ما دوت الخليج أضرار الفراولة على الكلى
على الرغم من ثبوت فوائد الفراولة على الكلى من قبل العديد من الدراسات والباحثين، إلا أن الإسراف في تناول الفراولة يمكن أن يكون مضراً بصحة الكلى وعلى الصحة العامة أيضاً.
إذ أن تناول الفراولة بكثرة، يمكن أن يسبب الضرر للكلى بسبب الحبوب السوداء الصغيرة الموجودة فيها، والتي تؤذي الكلى في حال تناول المرء الكثير منها.
كما أن تناول الفراولة بإفراط مضر في الحالات التالية:
- التسبب في حالات الحساسية، خاصة لمن يعاني من مرض الحساسية أو التحسس من بعض المواد الغذائية.
- الإضرار بصحة المسالك البولية خصوصاً من يعانون من أمراض المسالك البولية، إذ ترتفع لديهم نسبة أملاح الأوكزلات في البول. لذا يجب تحذير هؤلاء المرضى من تناول الفراولة بكثرة كونها تسهم في رفع هذه الأملاح.
- يُحذر مرضى الكبد والمرارة والكلى وقرحة المعدة من تناول الفراولة كونها تؤثر بشكل سلبي على صحتهم.
- ينصح بغسل الفراولة جيداً كونها من الفواكه التي تحوي نسبة عالية من المبيدات الحشرية المضرة بالصحة.
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