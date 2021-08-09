قطرة تطويل رموش تكثيفها في 4 ايام بسرعة رموش ثقيلة لعيون جذابة

رموش طويلة بزيت جوز الهند الطبيعي تكثيف رموش لإبراز جمال الوجه والعيون، حيث تعد الرموش من علامات جمال جاذبية الوجه لأنها كلما كانت ثقيلة طويلة وكثيفة كانت طبيعية وتعطي برواز للعيون وتجعلها واسعة كبيرة تعطيها جمال خاص ومظهر مميز الوجه لذلك تبحث كافة سيدات وفتيات على طرق تجعل رموش طويلة وكثيفة من دون اللجوء إلى تركيب رموش صناعية لأنها تتسبب في تساقط شعر رموش الطبيعية، لذلك ستتناول في سطور تالية طرق طبيعية لتطويل رموش مع سيروم وماسكرا نتيجتها 100% في تطويل وتكثيف رموش.

تطويل الرموش وتكثيفها بقطرة رموش

يوجد قطرات خاصة بتكثيف رموش ونموها سريعا وهي من أشهر القطرات وعلاجات لتساقط الرموش، وتعدي تلك القطرة باسم قطرة ترافاتان التي بها مادة تعالج العيون وتكثف الرموش وتطولها وتستخدم تلك القطرة عن طريق خطوات تالية.

أولا يتم إزالة مكياج العيون ومسحها بزيت الفازلين أو جلسرين، مع إزالة العدسات اللاصقة في حالة استخدامها حتى لا تتلف من استخدام القطرة. قومي بوضع القطرة على فرشاة الماسكرا النظيفة وتأتي مع القطرة مجموعة من فرش معقمة التي تستخدم على رموش مباشرة. طبقي القطرة على الرموش العلوية ولا تستخدم على رموش سفلية، مع الإستمرار في وضع قطرة رموش لمدة 3 أيام فقط، وتلك القطرة مجربة ومضمونة.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الطبيعي. فرشاة ماسكرا نظيفة وزجاجة ماسكرا نظيفة. قومي بخلط الزيوت مع بعضها وطبقيها على الرموش. من جذور حتى الأطراف، وتترك الخلطة على رموش من الليل حتى صباح اليوم التالي. تكرر تلك العملية لمدة أسبوع ليلا وستلاحظين نتيجة رائعة.

يعمل زيت جوز هند على عناية بصحة الشعر ويمنع تساقط بروتينات المتواجدة بالشعر كما أنها تمنحه بروتينات الهامة أيضا، بذلك فإنه مفيد لنمو الرموش طبيعيا وبسرعة وتكون بالخطوات التالية.

احضري ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الطبيعي مع عود قطن.

وقبل وضع زيت على الرموش بعد أن تنظف بالماء وجلسرين ثم جففها ويوضع على رموش علوية وسفلية، كما تجنبي دخول الزيوت في عيون.

يترك الزيت على الرموش طوال الليل من المساء الى صباح اليوم التالي وتسمح ليلا.

وصفة تطويل رموش بالعسل الأبيض وزيت اللوزتطويل رموش بزيت جوز الهند الطبيعي