صينية سردين في الفرن أحلى صينية سمك طعم وتتبيلة روعة سهلة وسريعة والطعم حكاية

صينية سمك سردين في الفرن من أحلى الوصفات التي تتميز بالسهولة والسرعة والطعم الرهيب والشهي حيث إن السردين من الأسماك التي لها مذاق طيب ويزداد طعمه حلاوة إذا قمنا بعمله في صينية في الفرن مع تتبيلة روعة، وتعتبر من الأكلات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود، فضلاً عن فوائد السردين الصحية حيث يطلق عليه في العديد من البلاد العربية والغربية إكسير الشباب لما له من العديد من الفوائد الرهيبة للجسم والبشرة والشعر والعقل فهو من الأسماك المميزة والتي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة كما ينصح الأطباء بأن تقوم الأم بعمل سمك السردين لأطفالها لمساعدتهم على النمو العقلي والجسدي والإدراكي ولتحسين وظائف الجسم والعقل.

صينية سمك سردين في الفرن

المكونات سهلة وبسيطة جدًا من الممكن تطبيقها في الحال إذا توفرت لديك المكونات والطعم والتتبيلة رهيبة لن تتوقفي عن عمل السردين في الفرن بهذه الطريقة بعد أن تجربي الوصفة.

كيلو من سمك السردين.

حبتين من الطماطم المقطعة شرائح.

فلفل رومي مقطع شرائح وممكن استبداله بالحار حسب الرغبة.

أربع فصوص من الثوم المفروم ناعم.

حبتين من الليمون المقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة زعتر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

بقدونس أخضر مقطع للتقديم.

احضري السردين وقومي بنقعه في الماء والملح والخل لمدة ربع ساعة. ثم اغسلي السردين جيدًا وضعيه في مصفاه يصفي الماء. بعد ذلك احضري وعاء وضعي به شرائح الطماطم والليمون والفلفل. قومي بإضافة الثوم والبهارات والزيت إلى خليط الطماطم. بعد ذلك قلبي المكونات معًا وتأكدي أنها قد امتزجت جيدًا. ثم احضري صينية فرن وضعي بها القليل من الزيت. اسكبي السردين وفوقه التتبيله. بعد ذلك ادخلي السدرين إلى الفرن وانتظري حتى يتشرب ماؤه وينضج. ثم اخرجيه واحضري طبق التقديم وقطعي عليه بقدونس. ثم قومي برص السمك فوق البقدونس وقدميه وهو ساخن بجانب الخبز. يمكن تقديم صينية السردين بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء على حسب الرغبة.

مكونات صينية السردينطريقة عمل صينية سردين بالفرن