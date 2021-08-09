منصة صحه بالمملكة

طرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية منصة صحه وهي منصة إلكترونية تعني بتغطية الخدمات الطبية ذات اعتماد حكومي من قبل الوزارة، وفقاً للتحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 وتسعي الوزارة من خلال هذه المنصة إلي تحويل الخدمات إلي الاتجاه الأوتوماتيكي لتسهيل التعاملات وتسريع وتيرة العمل الإداري بالوزارة واختصار الإجراءات ما قبل تقديم الخدمات الطبية نفسها، وتتيح منصة صحة بالمملكة خدماتها علي مستوي الأفراد ومستوي المؤسسات علي حد السواء وتعني المنصة بتوفير كافة المعلومات الطبية للفرد والوزارة بشكل فوري علي مدار الساعة، كما تهتم بسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات، وتقديم تسهيلات وتوجيهات لإنهاء كافة الإجراءات وتقدم منصة صحة بالمملكة لمرتاديها العديد من الخدمات للجمهور والمختصين من خلال التسجيل علي حساب بالموقع واختيار المعاملات المتاحة به.تسجيل عضوية بمنصة صحة بالمملكة
للراغبين في التسجيل في منصة صحة أو إنشاء عضوية بمنصة صحة بالمملكة عليك بإتباع الخطوات التالية :
- التوجه للموقع الإلكتروني الخاص بمنصة صحة.
- اختيار مبوب تسجيل حساب جديد من أعلي الصفحة جهة اليسار.
- متابعة بالدخول علي خدمات منصة صحة.
- تسجيل البيانات ومدير الحساب.
- متابعة بتسجيل الدخول واستقبال الرمز.
- إدخال الرمز المستقبل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- متابعة بتعيين كلمة المرور للحساب.
وقد أنشئت منصة صحة لتواكب التطور في المجال الطبي ، وهي منصة أطلقتها وزارة الصحة السعودية بهدف تقديم الخدمات الطبية للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر منصة إلكترونية تخدم القطاع الصحي بالكامل.التعريف بمنصة صحة
منصة صحة بالمملكة العربية السعودية هي منصة إلكترونية تقوم علي خدمة قطاع الصحة بالدولة عن طريق توفير العديد من الخدمات الصحية باعتماد من الوزارة نفسها ، وقد قامت وزارة الصحة بتطوير هذه المنصة بناء علي التوجه العام الخاص بمجابهة جائحة كورونا وتبعاً لمنظور التطور الرقمي والتحول الإلكتروني الذي تنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتبسيط واختصار وقت التعامل في الهيئات والوزارات وخاصة وزارة الصحة، وقد أطلقت الوزارة العديد من الخدمات في نفس الصدد مثل:الخدمات المتاحة عبر منصة صحة
تتيح منصة صحة بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني عدد من الخدمات يمكن للمشترك الاستفادة منها ومن أهمها :
- التراخيص الصحية.
- الاجازات المرضية عبر منصة صحة.
- تجديد إجازة مرضية عبر منصة صحة.
- خدمة التقييم الذاتي.
- الخدمات الصحية للعاملين ( الأمانات ).
- الاستعلام عن التقارير الطبية.
- الاستعلامات عن شهادات فحص الزواج.
- الاستفسار عن المنشآت المقدمة للخدمات الصحية.
- شهادة فحص كورونا المستجد.
- التقرير الطبي لتطعيم فيروس كورونا.
وقد أنشئت منصة صحة الإلكترونية في عام 2018 في هيئة منصة إلكترونية موقع إلكتروني خدمة تخدم القطاع العام والخاصالاستعلام عن الإجازة المرضية برقم الهوية
الاستعلام عن الاجازات المرضية عبر منصة صحة ، عليكم اتباع الخطوات التالية :
- أولاً الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة صحة.
- ثانياً الدخول لصفحة الاستعلامات ووضع رقم الهوية والرمز المرئي.
- ثالثاً الضغط علي استعلام ليتم عرض كافة تفاصيل إجازتك المرضية.
- رابعاً طباعة أي معلومات متاحة تخص إجازتك المرضية.
والفيديو التالي يوضح خطوات التسجيل علي منصة صحه بالمملكة :
الوسوم
طرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية منصة صحه وهي منصة إلكترونية تعني بتغطية الخدمات الطبية ذات اعتماد حكومي من قبل الوزارة، وفقاً للتحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 وتسعي الوزارة من خلال هذه المنصة إلي تحويل الخدمات إلي الاتجاه الأوتوماتيكي لتسهيل التعاملات وتسريع وتيرة العمل الإداري بالوزارة واختصار الإجراءات ما قبل تقديم الخدمات الطبية نفسها، وتتيح منصة صحة بالمملكة خدماتها علي مستوي الأفراد ومستوي المؤسسات علي حد السواء وتعني المنصة بتوفير كافة المعلومات الطبية للفرد والوزارة بشكل فوري علي مدار الساعة، كما تهتم بسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات، وتقديم تسهيلات وتوجيهات لإنهاء كافة الإجراءات وتقدم منصة صحة بالمملكة لمرتاديها العديد من الخدمات للجمهور والمختصين من خلال التسجيل علي حساب بالموقع واختيار المعاملات المتاحة به.تسجيل عضوية بمنصة صحة بالمملكة
للراغبين في التسجيل في منصة صحة أو إنشاء عضوية بمنصة صحة بالمملكة عليك بإتباع الخطوات التالية :
- التوجه للموقع الإلكتروني الخاص بمنصة صحة.
- اختيار مبوب تسجيل حساب جديد من أعلي الصفحة جهة اليسار.
- متابعة بالدخول علي خدمات منصة صحة.
- تسجيل البيانات ومدير الحساب.
- متابعة بتسجيل الدخول واستقبال الرمز.
- إدخال الرمز المستقبل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- متابعة بتعيين كلمة المرور للحساب.
وقد أنشئت منصة صحة لتواكب التطور في المجال الطبي ، وهي منصة أطلقتها وزارة الصحة السعودية بهدف تقديم الخدمات الطبية للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر منصة إلكترونية تخدم القطاع الصحي بالكامل.التعريف بمنصة صحة
منصة صحة بالمملكة العربية السعودية هي منصة إلكترونية تقوم علي خدمة قطاع الصحة بالدولة عن طريق توفير العديد من الخدمات الصحية باعتماد من الوزارة نفسها ، وقد قامت وزارة الصحة بتطوير هذه المنصة بناء علي التوجه العام الخاص بمجابهة جائحة كورونا وتبعاً لمنظور التطور الرقمي والتحول الإلكتروني الذي تنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتبسيط واختصار وقت التعامل في الهيئات والوزارات وخاصة وزارة الصحة، وقد أطلقت الوزارة العديد من الخدمات في نفس الصدد مثل:الخدمات المتاحة عبر منصة صحة
تتيح منصة صحة بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني عدد من الخدمات يمكن للمشترك الاستفادة منها ومن أهمها :
- التراخيص الصحية.
- الاجازات المرضية عبر منصة صحة.
- تجديد إجازة مرضية عبر منصة صحة.
- خدمة التقييم الذاتي.
- الخدمات الصحية للعاملين ( الأمانات ).
- الاستعلام عن التقارير الطبية.
- الاستعلامات عن شهادات فحص الزواج.
- الاستفسار عن المنشآت المقدمة للخدمات الصحية.
- شهادة فحص كورونا المستجد.
- التقرير الطبي لتطعيم فيروس كورونا.
وقد أنشئت منصة صحة الإلكترونية في عام 2018 في هيئة منصة إلكترونية موقع إلكتروني خدمة تخدم القطاع العام والخاصالاستعلام عن الإجازة المرضية برقم الهوية
الاستعلام عن الاجازات المرضية عبر منصة صحة ، عليكم اتباع الخطوات التالية :
- أولاً الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة صحة.
- ثانياً الدخول لصفحة الاستعلامات ووضع رقم الهوية والرمز المرئي.
- ثالثاً الضغط علي استعلام ليتم عرض كافة تفاصيل إجازتك المرضية.
- رابعاً طباعة أي معلومات متاحة تخص إجازتك المرضية.
والفيديو التالي يوضح خطوات التسجيل علي منصة صحه بالمملكة :
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