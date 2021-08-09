أسهل وأشهى طريقة عمل مكرونة بالبندورة في المنزل

طبق المكرونة بالبندورة من الأطباق الأكثر تداولا في جميع البيوت المصرية نظرا لسهولة تحضيره، غير أنه من الوجبات البسيطة والسهلة والغير مكلفة والتي لا تأخذ وقت ولا مجهود أثناء تحضيرها، بالإضافة إلى طعمها الجذاب الذي يعشقه الجميع خاصة الأطفال ويفضلون تناولها أفضل بكثير من تناول طبق الأرز العادي، غير أنه من الممكن إضافة معها الخضار أو الصلصة البيضاء أو اللحم المفروم وغيرها من الحشوات الأخرى فتعالوا معنا لنتعرف على كيفية عمل المكرونة بالطماطم.

مكونات طريقة عمل المكرونة بالطماطم:

طبق المكرونة من الممكن تناوله بمفرده مع طبق من البطاطس المحمرة أو نقوم بإضافة معه اللحم المعصج لجعله طبق متكامل العناصر الغذائية واعتباره كوجبة غداء مفيدة جدا لجسم الإنسان، ولكي نقوم بتحضير المكرونة بالطماطم نحتاج إلى:

نحضر نصف ملعقة كبيرة من الفلفل والتوابل.

ثم نجهز ملعقة من الملح أو أكثر على حسب الرغبة، مع ملعقة من الريحان المجفف، ونصف كيلو جرام من الطماطم المفرومة.

نحتاج إلى ملعقة من زيت الزيتون، وثمرة من الفلفل الأخضر، وكمية من الثوم وبصلة.

ثم نقوم بشراء مئة وخمسون جرام من صلصه الطماطم، ومئتين وثلاثون جراما من المكرونة.

كيفية تحضير طبق المكرونة بالطماطم:

يعد طبق المكرونة بالطماطم هو المنقذ الوحيد في الأوقات المتأخرة لأنه لا يأخذ وقت طويل في تحضيره وكل ما نفعله إتباع الآتي:

أولا نقوم بتقشر البصل والثوم وغسلهم جيدا وفرمهم، ونقطع الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة. ثم بعد ذلك نجهز إناء ونضع فيه كمية من الزيت النباتي ونضعها على النار مع البصل والثوم والفلفل، ونقلبهم لمدة دقائق لحين انكماش البصل. ثم نضع صلصة الطماطم والطماطم المقطعة والبهارات ونتركها على النار لمدة ثلاثون دقيقة، مع تقليبها من حين إلى آخر. الآن نقوم بسلق المكرونة عن طريق وضع كمية من الماء المغلي وقليل من الزيت والملح وتركها تغلي لحين تمام تسويتها. ثم بعد ذلك نجهز أطباق التقديم ونضع فيها المكرونة المسلوقة، وفوقها الصلصة ونتناولها ساخنة.

يمكن إعداد هذه الأكلة بتكاليف بسيطة جدا وغير مكلفة، كما أن الكثير يحبونها.