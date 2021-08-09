أشهى طعم وثلاثة أسرار في طريقة عمل الفتة المصرية

الفتة من الوجبات المتوارثة منذ أيام الدولة العنثمانية وما زالت معروفة إلى وقتنا هذا، ويوجد لها أكثر من نوع فمنها الفتة المصرية ومنها الفتة السورية والفتة العراقية، فهي تعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية لأنها تمد الجسم بالعديد من البروتينات والكربوهيدرات والكالسيوم والدهون والدهون المشبعة والسعرات الحرارية، لاحتوائها على الخبز والثوم واللحم والأرز والشربة فهي تعتبر من أول الطقوس الرئيسية في أيام عيد الاضحى المبارك، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم. مكونات تجهيز الفتة المصرية بالخل والثوم: مكونات تجهيز الفتة المصرية بالخل والثوم: لكي نقوم بتحضير الفتة المصرية بالخل والثوم نحتاج إلى: كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة، مع نصف كوب من الخل الأبيض، وملعقتين كبيرتين من السمن ويفضل أن يكون بلدي.

نجهز بصلة وستة فصوص من الثوم المفروم، وثلاث حبات من الهيل، والخبز المقطع والمحمص فى الفرن.

نقوم بشراء نصف كيلو غرام من الأرز المصري. أما بالنسبة لمكونات الصلصة نحتاج إلى: ملح وفلفل أسود، مع ملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة كبيرة من السمن ومعجون الطماطم.

نجهز كوبين من عصير الطماطم، وفص من الثوم المفروم. كيفية تحضير الفتة المصرية بالخل والثوم: أما بالنسبة لمكونات الصلصة نحتاج إلى:كيفية تحضير الفتة المصرية بالخل والثوم: لكي نقوم بتجهيز الفتة المصرية بالخل والثوم يجب إتباع الآتي: نجهز إناء ونضع فيه كمية من الماء ونضعه على النار يغلى. نقوم بوضع اللحم مع البصل والفلفل الأسود والملح والهيل. نترك اللحم على نار متوسطة الحرارة حتي تمام تسويتها. نجهز إناء آخر ونضع فيه السمن ونتركها حتى تذوب، نضيف الأرز ونقلبه جيدا ونضع مرق اللحم ونتركه على نار مرتفعة حتى الغليان. نهدئ النار ونتركه حتى تمام تسويته. نجهز الصلصة وذلك عن طريق إحضار إناء مناسب ونضع السمنة مع الثوم ونتركه لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح. نضع عصير الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات وكمية من مرق اللحم ونتركه لحين الحصول على قوام ثقيل. نضع الخبز المحمص في طبق ونقوم بتحمير الثوم مع السمن لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح. نضع الخل ونتركه يغلى لمدة ثلاث دقائق نضيف مرق اللحم ونتركه دقيقتين يغلى. نضعه فوق الخبز المحمص ونضع طبقة من الأرز ثم طبقة من صلصة الطماطم، وفي النهايه نقوم بتحمير اللحمة ووضعها فى المنتصف وطبقة نهائيه ونتناولها ساخنة. الوسوم

الفتة من الوجبات المتوارثة منذ أيام الدولة العنثمانية وما زالت معروفة إلى وقتنا هذا، ويوجد لها أكثر من نوع فمنها الفتة المصرية ومنها الفتة السورية والفتة العراقية، فهي تعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية لأنها تمد الجسم بالعديد من البروتينات والكربوهيدرات والكالسيوم والدهون والدهون المشبعة والسعرات الحرارية، لاحتوائها على الخبز والثوم واللحم والأرز والشربة فهي تعتبر من أول الطقوس الرئيسية في أيام عيد الاضحى المبارك، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم. مكونات تجهيز الفتة المصرية بالخل والثوم: مكونات تجهيز الفتة المصرية بالخل والثوم: لكي نقوم بتحضير الفتة المصرية بالخل والثوم نحتاج إلى: كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة، مع نصف كوب من الخل الأبيض، وملعقتين كبيرتين من السمن ويفضل أن يكون بلدي.

نجهز بصلة وستة فصوص من الثوم المفروم، وثلاث حبات من الهيل، والخبز المقطع والمحمص فى الفرن.

نقوم بشراء نصف كيلو غرام من الأرز المصري. أما بالنسبة لمكونات الصلصة نحتاج إلى: ملح وفلفل أسود، مع ملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة كبيرة من السمن ومعجون الطماطم.

نجهز كوبين من عصير الطماطم، وفص من الثوم المفروم. كيفية تحضير الفتة المصرية بالخل والثوم: أما بالنسبة لمكونات الصلصة نحتاج إلى:كيفية تحضير الفتة المصرية بالخل والثوم: لكي نقوم بتجهيز الفتة المصرية بالخل والثوم يجب إتباع الآتي: نجهز إناء ونضع فيه كمية من الماء ونضعه على النار يغلى. نقوم بوضع اللحم مع البصل والفلفل الأسود والملح والهيل. نترك اللحم على نار متوسطة الحرارة حتي تمام تسويتها. نجهز إناء آخر ونضع فيه السمن ونتركها حتى تذوب، نضيف الأرز ونقلبه جيدا ونضع مرق اللحم ونتركه على نار مرتفعة حتى الغليان. نهدئ النار ونتركه حتى تمام تسويته. نجهز الصلصة وذلك عن طريق إحضار إناء مناسب ونضع السمنة مع الثوم ونتركه لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح. نضع عصير الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات وكمية من مرق اللحم ونتركه لحين الحصول على قوام ثقيل. نضع الخبز المحمص في طبق ونقوم بتحمير الثوم مع السمن لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح. نضع الخل ونتركه يغلى لمدة ثلاث دقائق نضيف مرق اللحم ونتركه دقيقتين يغلى. نضعه فوق الخبز المحمص ونضع طبقة من الأرز ثم طبقة من صلصة الطماطم، وفي النهايه نقوم بتحمير اللحمة ووضعها فى المنتصف وطبقة نهائيه ونتناولها ساخنة.

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