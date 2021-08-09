طريقة عمل كريم النشا والليمون المعجزه لتبيض وتقشير الوجه وشد التجاعيد وإزالة الأماكن الداكنه من أول إستعمال

طريقة عمل كريم النشا والليمون المعجزه لتبيض وتقشير الوجه، لا يمكن الاستغناء عن مثل تلك الوصفات من وحي الطبيعة والتي لها جميل الأثر سواء على البشرة أو على الشعر، حيث نعرض من خلال ما سيلي من الفقرات الآتي ذكرها بالمقال طريقة مبسطة لعمل ماسك بسيط في تحضيره، ولكنه رائع في تأثيره، وهذا ما سنتعرف على مكوناته الفعالة والطبيعية بالتفصيل، وعلى طريقة إعداده، وفائدة تطبيقه على الخلايا الجلدية للوجه، والتي من أهمها التفتيح المستمر والآمن، ودون ارتداد البشرة لوضعها الأول قبل التطبيق.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

طريقة عمل كريم النشا والليمون تعتمد على التوفير للآتي من المكونات التي نجدها بالنقاط القادمة

ملعقتان نشاء.

ملعقة ليمون معصور.

ملعقة دقيق.

ملعقة جلسرين.

ملعقتان ماء.

ملعقة مكون زيت الزيتون.

ملعقة جل صبار.

طريقة التحضير للخليط الخاص بالنشاء مع الليمون

من الممكن التحضير لهذا الخليط من خلال الإحضار للبولة المناسبة لخلط مختلف المقادير والتي من خلال خلطها وبشكل جيد ومتجانس وخالي من أي تكتلات نحصل على الوصفة الأفضل لتفتيح مختلف مناطق الجسم، وبالأخص التفتيح للبقع الداكنة التي قد تشوب الوجه، كما أن التطبيق للخليط يزيل أي شوائب بالبشرة، ولا بد من التطبيق ما لا يقل عن النصف ساعة ثم بعد ذلك يتم الشطف بالماء للوجه، مع إمكانية التطبيق لتلك الوصفة لثلاث مرات على الأكثر، وستكون هناك ملاحظة للتغير.

أهمية التطبيق لهذا الخليط

هذا الخليط يمتاز بأنه محقق للعديد من المميزات والتي من بينها ما يلي بالنقاط القادمة: