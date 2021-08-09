إحذر من غسل الكبدة بالماء قبل الطهي يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة إليكم الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة

إحذر من غسل الكبدة بالماء قبل الطهي يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة، الكبدة من اللحوم اللذيذة التي نحب تناولها جميعاً بأكثر من طريقة، فهي ذات قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى إنها سريعة التحضير ولا تحتاج لوقت طويل حتى تنضج وتكون جاهزة للأكل، لكن هناك خطأ كبير تقع فيه أغلب ربات البيوت عند تحضير الكبدة، وهو القيام بغسلها بالماء، وهذا يسبب الكثير من الأضرار، أولها أن الكبدة تفقد القيمة الغذائية الموجودة فيها، كما يتسبب غسل الكبدة بالماء في تغيير طعم الكبدة، حيث يبلغ على طعمها الزفارة.

إحذر من غسل الكبدة بالماء قبل الطهي

أما الطريقة الأخرى يتم فيها الاعتماد على مناديل المطبخ الورقية، حيث يتم وضع شرائح الكبدة داخل المناديل، وبعد ذلك يتم الضغط عليها بقوة حتى تمتص هذه المناديل أي سوائل موجودة داخل الكبدة، وبعد ذلك يتم خلط ربع كوب من عصير الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبعدها يتم توزيع الخليط على الكبدة وذلك لتطهيرها وتخليصها من أي جراثيم.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت زي المطاعم

نحتاج لتحضير هذا النوع اللذيذ من الكبدة نحتاج إلى نصف كيلو من الكبدة وربع كوب من الطحينة وملعقة كبيرة من الثوم المفروم، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا ورشة من الشطة.

كيفية تحضير الكبدة

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة ماعدا الكبدة في طبق كبير، نأخذ ثلاث ملاعق كبيرة من الخليط السابق ونتركه في طبق جانبي، نضيف الكبدة إلى بقية الخليط ونقلبها جيداً، ثم نغطيها ونتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات، وبعد ذلك نخرج الكبدة و نسخن ملعقتان من الزيت في طاسة كبيرة، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الكبدة للزيت وبعد مرور دقيقة واحدة نقلب الكبدة حتى يتغير لونها من كل النواحي، وبعد ذلك نضيف خليط التتبيلة المتبقي ونقلب، نضيف بع كوب من الماء المغلي للكبدة، نغطي الكبدة ونتركها حتى تنضج.