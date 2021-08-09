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التخلص من تجاعيد العين في أقل من 5 دقائق وصفة تستحق التجربة شد رهيب للبشرة وتحت العين، إن تجاعيد العين من علامات الشيخوخة التي تزعج الكثير من النساء لذلك فأننا نقدم لك حلول سحرية من أجل التخلص من تجاعيد الوجه والعينين بكل سهولة وبدون تكلفة أو عمل عملية حقن بوتيكس أو غيرها من العمليات التجميلية الأخرى التي تعمل على شد الوجه وإخفاء التجاعيد، حيث هناك الكثير من البدائل الطبيعية التي يمكن استخدامها بكل سهولة وبأمان على بشرتك لتعطي بشرتك نضارة وشبابًا وتخلصك من التجاعيد وسوف نعرض لك أفضل الطرق والوصفات التي تم تجبرتها من أجل إزالة التجاعيد حول العين وفي وقت قياسي فقط تابعينا.التخلص من تجاعيد العين نهائيًا
المواد الطبيعية هي أفضل بدائل من أجل العناية بالبشرة لأنها آمنة ولا تحتوي على أي مواد كيماوية ضارة ومتوفرة في كل منزل فهي اقتصادية وغير مكلفة على الإطلاق مثل غيرها من مستحضرات التجميل التي تكون بأسعار باهظة.تجربتي في التخلص من تجاعيد العين
- نصف حبة موزة.
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقتين من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- احضري وعاء واهرسي الموزة جيدًا ويفضل أن تكون ناضجة.
- أضيفي نشا الذرة واخلطي جيدًا.
- ثم قومي بإضافة ملعقة زيت الزيتون وملعقتين الحليب.
- اخلطي المكونات بطريقة جيدة حتى تتأكدي من أنه لا يوجد تكتلات.
- اغسي وجهك جيدًا وافردي الماسك على الوجه بأكمله مع التركيز على منطقة حول العين.
- انتظري حتى يجف القناع تمامًا.
- اغسلي وجهك بالماء ثم جففيه بلطف.
هناك الكثير من الزيوت الطبيعية الفعالة في إخفاء التجاعيد بشكل كبير خاصة منطقة حول العين تلك المنطقة تتعرض للجفاف مع تقدم العمر بسبب فقد الكولاجين الطبيعي الموجود في الوجه، لذلك فلابد أن تبقى تلك المنطقة رطبة وغير جافة.
- احضري زيت جوز الهند وادهيني له المنطقة حول العين وزوايا العين.
- ثم اتركي الزيت على البشرة طوال الليل.
- أيضًا استخدمي زيت الزيتون إذا لم يتوفر زيت جوز الهند.
- إذا كنت ترغبين في عمل قناع من أجل شد الوجه بأكمله أخليطي ملعقة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة من الكركم.
- ثم طبقي القناع على الوجه وانتظري 15 دقيقة ثم اغسليه.
- كرري الماسك مرتين في الأسبوع فقط.
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التخلص من تجاعيد العين في أقل من 5 دقائق وصفة تستحق التجربة شد رهيب للبشرة وتحت العين، إن تجاعيد العين من علامات الشيخوخة التي تزعج الكثير من النساء لذلك فأننا نقدم لك حلول سحرية من أجل التخلص من تجاعيد الوجه والعينين بكل سهولة وبدون تكلفة أو عمل عملية حقن بوتيكس أو غيرها من العمليات التجميلية الأخرى التي تعمل على شد الوجه وإخفاء التجاعيد، حيث هناك الكثير من البدائل الطبيعية التي يمكن استخدامها بكل سهولة وبأمان على بشرتك لتعطي بشرتك نضارة وشبابًا وتخلصك من التجاعيد وسوف نعرض لك أفضل الطرق والوصفات التي تم تجبرتها من أجل إزالة التجاعيد حول العين وفي وقت قياسي فقط تابعينا.التخلص من تجاعيد العين نهائيًا
المواد الطبيعية هي أفضل بدائل من أجل العناية بالبشرة لأنها آمنة ولا تحتوي على أي مواد كيماوية ضارة ومتوفرة في كل منزل فهي اقتصادية وغير مكلفة على الإطلاق مثل غيرها من مستحضرات التجميل التي تكون بأسعار باهظة.تجربتي في التخلص من تجاعيد العين
- نصف حبة موزة.
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقتين من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- احضري وعاء واهرسي الموزة جيدًا ويفضل أن تكون ناضجة.
- أضيفي نشا الذرة واخلطي جيدًا.
- ثم قومي بإضافة ملعقة زيت الزيتون وملعقتين الحليب.
- اخلطي المكونات بطريقة جيدة حتى تتأكدي من أنه لا يوجد تكتلات.
- اغسي وجهك جيدًا وافردي الماسك على الوجه بأكمله مع التركيز على منطقة حول العين.
- انتظري حتى يجف القناع تمامًا.
- اغسلي وجهك بالماء ثم جففيه بلطف.
هناك الكثير من الزيوت الطبيعية الفعالة في إخفاء التجاعيد بشكل كبير خاصة منطقة حول العين تلك المنطقة تتعرض للجفاف مع تقدم العمر بسبب فقد الكولاجين الطبيعي الموجود في الوجه، لذلك فلابد أن تبقى تلك المنطقة رطبة وغير جافة.
- احضري زيت جوز الهند وادهيني له المنطقة حول العين وزوايا العين.
- ثم اتركي الزيت على البشرة طوال الليل.
- أيضًا استخدمي زيت الزيتون إذا لم يتوفر زيت جوز الهند.
- إذا كنت ترغبين في عمل قناع من أجل شد الوجه بأكمله أخليطي ملعقة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة من الكركم.
- ثم طبقي القناع على الوجه وانتظري 15 دقيقة ثم اغسليه.
- كرري الماسك مرتين في الأسبوع فقط.
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