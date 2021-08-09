علاج تشققات القدم وأفضل الطرق والوصفات الطبيعية للعناية بها

يبحث الكثير من الأشخاص على معرفة أفضل الطرق التي تستخدم في علاج تشققات القدم، وذلك بعيداً عن استخدام أي مركبات كيميائية او سائل غير طبيعية، لذا سنوضح في هذا المقال أفضل الطرق التي تستخدم في التخلص من هذه التشققات المزعجة، والتي من أهمها العسل، حيث يعتبر مرطباً طبيعياً يهدئ البشرة المتشققة وذلك نتيجة لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للجراثيم، والتي تحارب أعي عدوى بكتيرية، كما يمنع انتقال البكتيريا الموجودة في شقوق الأقدام، يتم إضافة كوب من العسل إلى وعاء مملوء بالماء الدافئ، بعد ذلك يتم نقع القدمين في المزيج لمدة عشرين دقيقة.

طرق علاج تشققات القدم

يعتبر زيت جوز الهد من أهم العناصر المنزلية الرائعة التي تستخدم في التخلص من تشققات القدم، حيث يقوم بتوفير ترطيب عميق يجعل القدمين تلتئم بسرعة كبيرة، كما يجعلها ناعمة، كما يفضل استخدامه قبل النوم، قم بنقع قدميك في حوض ملئ بالماء الدافئ، ثم نظف القد من الجلد الميت، جفف القدمين، ثم دلكهما باستخدام زيت جوز الهند، وقومي بارتداء جوارب نظيفة، واتركيها ليليه كاملة.

تستخدم زبدة الشيا وعصير الليمون في علاج تشققات القدم، حيث يتم نقع القدمين في الماء الدافئ، ثم يتم فركهما بنعومة، قومي بتجفيف القدمين، قومي بتدليكها باستخدام زبدة الشيا وعصير الليمون، وارتدي زوج من الجوارب، واتركيها ليلة كاملة، تقوم بيكربونات الصوديوم بإزالة جميع الجلد الميت المتواجد في القدمين، كما أنها تهدئ البشرة، وتمتلك خصائص مضادة للالتهابات، لذا فإنها تعد مقشراً فعالاً، ومكونات هذه الخلطة هي ثلاثة ملاعق من صودا الخبز، وماء دافي، حوض وحجر الخفاف، يتم ملئ ثلثي الحوض بالماء الدافئ، ثم يتم إضافة صودا الخبز ومزجها.

قومي بنقع القدمين في الوعاء لمدة 15 دقيقة، قومي بإزالة الجلد الميت باستخدام حجر الخفاف، ثم قومي بغسلهما بالماء النظيف، وتكرر هذه العملية مرتين أسبوعياً لضمان النتيجة السريعة، يجب الاعتناء بالقدمين جيداً واتباع روتين عناية يومي بها، وذلك عن طريق إزالة الجلد الميت من مرة إلى مرتين أسبوعياً باستخدام أحد هذه الطرق التي تم ذكرها سابقاً، كما يجب ترطيب القدمين جيداً باستخدام مرطب مناسب، وأيضاً تجنب تعرضها للأتربة، وارتداء الأحذية المغلقة.