طريقة بسكويت شاي بالشوكولاتة ألذ بسكويت مغطى بالشوكولاته جربيه الآن

طريقة بسكويت شاي بالشوكولاتة ، لعمل أحد أفضل أنواع البسكوت المفضل للأطفال، وكذلك للكبار. هذا البسكويت الذي يمكنك تناوله في منزلك صباحًا مع كوب من الشاي، أو تناوله في مقر عملك وأنت تباشر مهامك، بالإضافة إلى أنه يناسب جلسات المساء الخفيفة، والجلوس في الشرفة وتناوله مع فنجان من القهوة. ويختلف بسكويت الشاي عن الكويكز، ليس فقط في عملية التحضير، أو المقادير المستخدمة في كل منهما، ولكن أيضًا في حجم وشكل البسكويت نفسه، ولاشك أن طريقة بسكوت العشر دقائق، هي الأشهر حاليًا بين الطرق الكثيرة لتحضير بسكويت الشاي الهش الخفيف.

يفضل الأطفال كثيرًا، تناول قطع البسكويت حتى بدون أي مشروبات إلى جواره، مثل الحليب السائل، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الكثثير من الأمهات تفضلن تقديم الكوكيز لهم، حتى يشعرون بالشبع، خاصة إذا لم تكن طريقة عمل البسكويت، احترافية كفاية، لتجعله غنيًا بالمكونات المشبعة والمغذية، مثل طريقة كوكيز الشاي الأصلي، والذي يمكنك إضافة الزبيب والمكسرات إليه. ويمكنك تحضير تحضير عدة أنواع من البسكويت بوجه عام، مثل بسكويت اليانسون بدون بيض، وطريقة عمل بسكوت القهوة، وطريقة بسكويت شاي بالشوكولاتة، وكذلك حلى كرات القهوة بالسميد، واستمتعي مع أطفالك ببسكويت غني بالطاقة، ومشبع ومغذي بالإضافة إلى أنه خفيف وهش للغاية.

¼ كوب حليب سائل.

3 أكواب دقيق كاملة.

ربع كوب من الكاكاو البودر.

¾ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

رشة من الملح.

كوب كبير من السكر.

حبة بيضة واحدة في درجة حرارة الغرفة.

كوب زبدة سائلة في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.