الطريقة الأصلية لعمل وصفة صفيحة اللحم

طريقة عمل صفيحة اللحم، يتم تحضير اللحم بأكثر من وصفة وطريقة مختلفة حسب عادات وتقاليد المنطقة التي تستخدم اللحم ومن وصفات اللحم الشهية واللذيذ هي صفيحة اللحم حيث تعتبر وصفة لذيذة غنية بالعناصر الغذائية وتُحضر في مدة زمنية بسيطة تابعوا معنا لمعرفة كيفية تحضير وصفة صفيحة اللحم. مكونات عجينة صفيحة اللحم كوبان حليب دافئ بحرارة الغرفة.

6 أكواب دقيق أبيض للمخبوزات.

¼ كوب ماء حرارته متوسطة.

كوب كامل زيت نباتي يفضل زيت زيتون.

ملعقة حجمها كبير خميرة فورية.

مقدار من ملح الطعام حسب الاحتياج. طريقة تحضير العجينة مكونات عجينة صفيحة اللحمطريقة تحضير العجينة قبل تجهيز باقي مكونات الوصفة نبدأ في عجن مكونات العجينة مع بعضها حتى تختمر أثناء تحضير الحشوة: نذيب الخميرة في نصف كوب ماء دافئ ونتركها حتى تتكون رغاوى. نضع الملح والدقيق في وعاء واحد ونضيف عليهم بعد الخلط مقدار الحليب الدافئ والخميرة بعد تخميرها ومن ثم نضيف الزيت. نبدأ في عجن هذه المكونات مع بعضها حتى تتشكل العجينة التي نرغب بها. نضع العجينة في وعاء عميق مع تغطيتها حتى يتضاعف الحجم وتختمر. مكونات حشوة عجينة صفيحة اللحم نحتاج من اللحم المفروم ½ كيلو.

ملعقة قرفة بودرة.

سمن بلدي نصف كوب.

نصف ملعقة فلفل أسمر.

حليب سائل ربع كوب.

ملعقة بهارات متنوعة.

أربع حبات بصل حجمها كبير.

2 ملعقة خل طعام.

خمس حبات طماطم حجمها متوسط.

2 ملعقة طحينة.

صنوبر نصف كوب. كيفية تحضير حشوة العجينة يتم فرم البصل ووضعه في قدر عميق مع زيت ساخن لتحميره. نأخذ اللحم المفروم لنضيفه مع البصل المقلي ونضيف له التوابل لتتبيله جيدًا ونستمر في تحريكه مع البصل والتوابل. يتم فرم حبات الطماطم حتى تصبح ناعمة ونضيف لها الخل والطحينة والحليب السائل ونقلب هذا المزيج جيدًا. نعود مرة أخرى لقدر اللحم لنضع به مزيج الطماطم والخل والطحينة ونقلبهم سويًا. نترك هذه المكونات سويًا حتى ينضج اللحم المفروم جيدًا ويصبح جاهزًا للاستخدام. الآن نعود للعجينة ونقطعها كرات صغيرة يتم فردها مثل الدائرة ورص الحشوة على الجزء العلوي من العجين. وتوضع في الفرن حوالي ربع ساعة لكي تصبح جاهزة للتقديم. مكونات حشوة عجينة صفيحة اللحمكيفية تحضير حشوة العجينة الوسوم

طريقة عمل صفيحة اللحم، يتم تحضير اللحم بأكثر من وصفة وطريقة مختلفة حسب عادات وتقاليد المنطقة التي تستخدم اللحم ومن وصفات اللحم الشهية واللذيذ هي صفيحة اللحم حيث تعتبر وصفة لذيذة غنية بالعناصر الغذائية وتُحضر في مدة زمنية بسيطة تابعوا معنا لمعرفة كيفية تحضير وصفة صفيحة اللحم. مكونات عجينة صفيحة اللحم كوبان حليب دافئ بحرارة الغرفة.

6 أكواب دقيق أبيض للمخبوزات.

¼ كوب ماء حرارته متوسطة.

كوب كامل زيت نباتي يفضل زيت زيتون.

ملعقة حجمها كبير خميرة فورية.

مقدار من ملح الطعام حسب الاحتياج. طريقة تحضير العجينة مكونات عجينة صفيحة اللحمطريقة تحضير العجينة قبل تجهيز باقي مكونات الوصفة نبدأ في عجن مكونات العجينة مع بعضها حتى تختمر أثناء تحضير الحشوة: نذيب الخميرة في نصف كوب ماء دافئ ونتركها حتى تتكون رغاوى. نضع الملح والدقيق في وعاء واحد ونضيف عليهم بعد الخلط مقدار الحليب الدافئ والخميرة بعد تخميرها ومن ثم نضيف الزيت. نبدأ في عجن هذه المكونات مع بعضها حتى تتشكل العجينة التي نرغب بها. نضع العجينة في وعاء عميق مع تغطيتها حتى يتضاعف الحجم وتختمر. مكونات حشوة عجينة صفيحة اللحم نحتاج من اللحم المفروم ½ كيلو.

ملعقة قرفة بودرة.

سمن بلدي نصف كوب.

نصف ملعقة فلفل أسمر.

حليب سائل ربع كوب.

ملعقة بهارات متنوعة.

أربع حبات بصل حجمها كبير.

2 ملعقة خل طعام.

خمس حبات طماطم حجمها متوسط.

2 ملعقة طحينة.

صنوبر نصف كوب. كيفية تحضير حشوة العجينة يتم فرم البصل ووضعه في قدر عميق مع زيت ساخن لتحميره. نأخذ اللحم المفروم لنضيفه مع البصل المقلي ونضيف له التوابل لتتبيله جيدًا ونستمر في تحريكه مع البصل والتوابل. يتم فرم حبات الطماطم حتى تصبح ناعمة ونضيف لها الخل والطحينة والحليب السائل ونقلب هذا المزيج جيدًا. نعود مرة أخرى لقدر اللحم لنضع به مزيج الطماطم والخل والطحينة ونقلبهم سويًا. نترك هذه المكونات سويًا حتى ينضج اللحم المفروم جيدًا ويصبح جاهزًا للاستخدام. الآن نعود للعجينة ونقطعها كرات صغيرة يتم فردها مثل الدائرة ورص الحشوة على الجزء العلوي من العجين. وتوضع في الفرن حوالي ربع ساعة لكي تصبح جاهزة للتقديم. مكونات حشوة عجينة صفيحة اللحمكيفية تحضير حشوة العجينة

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