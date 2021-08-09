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طريقة تحضير القهوة السعودية الأصلية، تشتهر السعودية بتقديم أفخم أنواع القهوة بطريقتها المميزة والتي تقدم في جميع المجالس والمناسبات الكبرى، ومن قام بتجربة القهوة العربية الأصلية في السعودية يرغب في تناولها طوال الوقت، لهذا نقدم لكم خطوات عمل القهوة العربية على الطريقة السعودية الأصلية لأفضل فنجان قهوة عربي.مكونات القهوة العربية على الطريقة السعودية
يعتمد مشروب القهوة العربي السعودي على إضافة بعض المكونات التي لا تضاف في جميع أنواع القهوة الأخرى مثل القهوة الأمريكية والاسبريسو والتركي والفرنساوي، فلكل نوع من أنواع القهوة مكوناته وطريقته الخاصة المميزة بها، وما يميز القهوة العربية الأصلية هي المكونات التالية:
- ثلاثة أكواب كاملة من الماء البارد.
- كوب واحد كامل من حبوب القهوة البرية الأصلية.
- ملعقتان بحجم كبير من الحبهان أو الهيل.
- نصف ملعقة لها حجم صغير من الزعفران البري البودرة.
- نصف كوب من الحليب بودرة والنوع حسب الاختيار.
- نصف ملعقة حجمها صغير من بودرة الزنجبيل الناعمة.
طريقة عمل القهوة العربية الأصلية على الطريقة السعودية
كما لاحظنا فإن المكونات المضافة إلى فنجان القهوة العربي الأصلي هي مكونات ومقادير عربية بحت سواء كان الهيل أو الزعفران أو حبوب القهوة البرية، وتلك المكونات هي التي تعطينا المذاق العربي الرائع المميز من فنجان القهوة العربي المقدم في المجالس العربية في السعودية.
والآن حان الوقت للحصول على فنجان القهوة العربي المميز بواسطة تلك المكونات:
- يتم وضع حبات القهوة الكاملة في مقلاة صغيرة على النار وجعل الحرارة متوسطة من أجل تحميص تلك الحبات جيدًا.
- بعد التحميص نقوم برفعها عن النار ووضعها في المطحنة حتى يتم طحنها ناعمًا مثل البودرة ونحصل على البن العربي.
- يوضع الماء على النار لكي يتم غليه جيدًا ومن ثم نضيف للماء مقدار حسب الرغبة من القهوة المطحونة.
- ونقوم بالتقليب حتى يذوب البن مع الماء وأثناء التقليب نقوم بإضافة مقدار الزنجبيل وكذلك الحليب البودرة.
- يجب أن يستمر التقليب حتى يقترب الخليط من الغليان ومن ثم نضيف له الزعفران والهيل.
- يتم رفع الخليط عن النار وصبه في أكواب التقديم وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير القهوة السعودية الأصلية، تشتهر السعودية بتقديم أفخم أنواع القهوة بطريقتها المميزة والتي تقدم في جميع المجالس والمناسبات الكبرى، ومن قام بتجربة القهوة العربية الأصلية في السعودية يرغب في تناولها طوال الوقت، لهذا نقدم لكم خطوات عمل القهوة العربية على الطريقة السعودية الأصلية لأفضل فنجان قهوة عربي.مكونات القهوة العربية على الطريقة السعودية
يعتمد مشروب القهوة العربي السعودي على إضافة بعض المكونات التي لا تضاف في جميع أنواع القهوة الأخرى مثل القهوة الأمريكية والاسبريسو والتركي والفرنساوي، فلكل نوع من أنواع القهوة مكوناته وطريقته الخاصة المميزة بها، وما يميز القهوة العربية الأصلية هي المكونات التالية:
- ثلاثة أكواب كاملة من الماء البارد.
- كوب واحد كامل من حبوب القهوة البرية الأصلية.
- ملعقتان بحجم كبير من الحبهان أو الهيل.
- نصف ملعقة لها حجم صغير من الزعفران البري البودرة.
- نصف كوب من الحليب بودرة والنوع حسب الاختيار.
- نصف ملعقة حجمها صغير من بودرة الزنجبيل الناعمة.
طريقة عمل القهوة العربية الأصلية على الطريقة السعودية
كما لاحظنا فإن المكونات المضافة إلى فنجان القهوة العربي الأصلي هي مكونات ومقادير عربية بحت سواء كان الهيل أو الزعفران أو حبوب القهوة البرية، وتلك المكونات هي التي تعطينا المذاق العربي الرائع المميز من فنجان القهوة العربي المقدم في المجالس العربية في السعودية.
والآن حان الوقت للحصول على فنجان القهوة العربي المميز بواسطة تلك المكونات:
- يتم وضع حبات القهوة الكاملة في مقلاة صغيرة على النار وجعل الحرارة متوسطة من أجل تحميص تلك الحبات جيدًا.
- بعد التحميص نقوم برفعها عن النار ووضعها في المطحنة حتى يتم طحنها ناعمًا مثل البودرة ونحصل على البن العربي.
- يوضع الماء على النار لكي يتم غليه جيدًا ومن ثم نضيف للماء مقدار حسب الرغبة من القهوة المطحونة.
- ونقوم بالتقليب حتى يذوب البن مع الماء وأثناء التقليب نقوم بإضافة مقدار الزنجبيل وكذلك الحليب البودرة.
- يجب أن يستمر التقليب حتى يقترب الخليط من الغليان ومن ثم نضيف له الزعفران والهيل.
- يتم رفع الخليط عن النار وصبه في أكواب التقديم وبالهناء والشفاء.
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