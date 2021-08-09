تتبيلة الشيش طاووق السوري حيث تُعتبر وجبة الشيش من أشهى الوصفات المُميزة لدى الكثيرين، وهو من أشهر الأطباق المُقدمة في أكبر المطاعم على مستوى العالم بأكمله، لذا يُمكنك عمله بطرق مختلفة وسوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة.

تتبيلة الشيش طاووق السوري

لكي تحصل على مذاق شهي يمكنك اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

كيلو فقط من صدور الدجاج منزوع الجلد جيداً.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة قرفة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

أربع فصوص من الثوم.

نبدأ أولاً بوضع الدجاج في وعاء ونضيف إليه الثوم، والزعتر، والفلفل الأسود، وزيت الزيتون ونخلطهم بشكل جيد.

يتم مزج الملح، والكمون، والقرفة المطحونة ونستمر في الخلط لكي تتجانس المكونات مع الفراخ.

نضع الخليط السابق في الثلاجة حتى يُنكه الدجاج لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نخرجه بعد ذلك من الثلاجة وندخله في أسياخ خشبية.

نضع الأسياخ على الفحم ونقلبها من حين لأخر ونتركها لمدة ربع ساعة كي تنضج.

مكونات تتبيلة الشيش طاووق السوريطريقة التحضيرتتبيلة الشيش طاووق الحمراء

تتبيله الشيش تبحث عنها الكثير من السيدات لذا سوف نوضحها لكم فيما يلي:

نصف كيلو من الدجاج المنزوع الجلد ومقطع إلى قطع صغيرة الحجم.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

فص كبير من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ملعقتان خل.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

رشه زنجبيل.

ملعقة زعتر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقتان من معجون الطماطم.

نخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون، والثوم، والفلفل الأسود، والزنجبيل.

نضيف إلى المزيج السابق الزبادي، والزعتر المجفف، والخل، وصلصة الطماطم، والبابريكا ونمزجهم حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

يتم إضافة صدور الدجاج للخليط السابق ونغلفه ونضع في الثلاجة لكي تتشرب الفراخ التتبيله لمدة أربع ساعة.

نضع بعد ذلك الخليط في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الدجاج.

نخرجه من الفرن ونُقدمه بألف هنا بجانب أي شيء ترغبون في تناوله.

المكوناتطريقة التحضير