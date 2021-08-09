ماسك وسكراب القهوة تقشير عميق وتفتيح عدة درجات

تشتهر القهوة بفوائدها الكبيرة ليس للجسم فقط بل لجمال البشرة أيضاً حيث يحضر منها أفضل ماسك وسكراب يساعدك على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتحفيز الجلد على إنتاج خلايا جديدة أكثر نضارة ولمعان، تابعي معنا في هذا المقال سنعرفك على أفضل طريقة يمكنك عمل هذا الماسك بها. ماسك وسكراب القهوة ماسك وسكراب القهوة بخطوات بسيطة يمكنك تحضير أفضل كريم لجمال بشرتك ونقائها ومن المنزل وستستغنين عن المنتجات الجاهزة الباهظة الثمن. طريقة عمل كريم القهوة للبشرة: طريقة عمل كريم القهوة للبشرة: ستحتاجين إلى: ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو .

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي. خطوات تحضير الكريم: ضعي القهوة في وعاء مناسب الحجم وعميق. أضيفي ماء الورد وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات. أحضري جل الصبار الطبيعي واحرضي على أن يكون خام ومفروم جيداً. يضاف جل الصبار بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات. يضاف زيت اللوز والجلسرين وتقلب كل المكونات في وعاء واحد. استمري في الخلط إلى أن تحصلي على كريم متجانس وسهل الفرد. طريقة استخدام الكريم: بعد عمل الكريم ضعيه في حاوية محكمة الغلق مناسبة له. توضع الحاوية في الثلاجة حتى يتماسك الكريم وحتى يظل صالح للاستخدام. اغسلي وجهك جيداً بالغسول المناسب لك ثم جففيه. يوضع الكريم على الوجه خاصة أماكن الكلف والتصبغات وآثار الحبوب. اتركي الكريم على وجهك لمدة ساعة أو ساعة ونصف. قومي بإزالة الكريم عن طريق تدليك الوجه بحركات دائرية خفيفة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر ولا تنسي ترطيبه مع المداومة على الماسك لأفضل نتائج. ماسك وسكراب القهوة والحليب: ماسك وسكراب القهوة والحليب: تحتاجين إلى نصف كوب من القهوة.

ربع كوب من اللبن السائل. خطوات تحضير الماسك: يخلط اللبن السائل مع القهوة في وعاء. قلبي جيداً إلى أن تذوب القهوة. قومي بغسل وجهك جيداً ثم وزعي الخليط على وجهك باستخدام فرشاة المكياج النظيقة. اتركي الخليط على وجهك حتى يجف لمدة نصف ساعة أو ساعة. قشري الماسك بحركات دائرية ثم اغسلي وجهك ورطبيه مع المواظبة على هذا الماسك للحصول على بشرة مشرقة. الوسوم

تشتهر القهوة بفوائدها الكبيرة ليس للجسم فقط بل لجمال البشرة أيضاً حيث يحضر منها أفضل ماسك وسكراب يساعدك على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتحفيز الجلد على إنتاج خلايا جديدة أكثر نضارة ولمعان، تابعي معنا في هذا المقال سنعرفك على أفضل طريقة يمكنك عمل هذا الماسك بها. ماسك وسكراب القهوة ماسك وسكراب القهوة بخطوات بسيطة يمكنك تحضير أفضل كريم لجمال بشرتك ونقائها ومن المنزل وستستغنين عن المنتجات الجاهزة الباهظة الثمن. طريقة عمل كريم القهوة للبشرة: طريقة عمل كريم القهوة للبشرة: ستحتاجين إلى: ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو .

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي. خطوات تحضير الكريم: ضعي القهوة في وعاء مناسب الحجم وعميق. أضيفي ماء الورد وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات. أحضري جل الصبار الطبيعي واحرضي على أن يكون خام ومفروم جيداً. يضاف جل الصبار بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات. يضاف زيت اللوز والجلسرين وتقلب كل المكونات في وعاء واحد. استمري في الخلط إلى أن تحصلي على كريم متجانس وسهل الفرد. طريقة استخدام الكريم: بعد عمل الكريم ضعيه في حاوية محكمة الغلق مناسبة له. توضع الحاوية في الثلاجة حتى يتماسك الكريم وحتى يظل صالح للاستخدام. اغسلي وجهك جيداً بالغسول المناسب لك ثم جففيه. يوضع الكريم على الوجه خاصة أماكن الكلف والتصبغات وآثار الحبوب. اتركي الكريم على وجهك لمدة ساعة أو ساعة ونصف. قومي بإزالة الكريم عن طريق تدليك الوجه بحركات دائرية خفيفة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر ولا تنسي ترطيبه مع المداومة على الماسك لأفضل نتائج. ماسك وسكراب القهوة والحليب: ماسك وسكراب القهوة والحليب: تحتاجين إلى نصف كوب من القهوة.

ربع كوب من اللبن السائل. خطوات تحضير الماسك: يخلط اللبن السائل مع القهوة في وعاء. قلبي جيداً إلى أن تذوب القهوة. قومي بغسل وجهك جيداً ثم وزعي الخليط على وجهك باستخدام فرشاة المكياج النظيقة. اتركي الخليط على وجهك حتى يجف لمدة نصف ساعة أو ساعة. قشري الماسك بحركات دائرية ثم اغسلي وجهك ورطبيه مع المواظبة على هذا الماسك للحصول على بشرة مشرقة.

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