طريقة فطيرة المسخن بحشو الدجاج

تعد فطيرة المسخن من أشهى أنواع الفطائر التي يمكنك تحضيرها حيث تحضر تلك الفطيرة في دول الخليج والعديد من الدول العربية عن طريق حشو الفطائر بقطع الدجاج المحضرة بوصفة المسخن الشهية وتقدم على الغداء في المناسبات والعزائم والأفراح فهي مناسبة في كل وقت، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كيفية تحضير تلك الوصفة بالتفصيل. فطيرة المسخن المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من السكرالأبيض.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. فطيرة المسخن المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الحشو: نصف كيلو صدور الدجاج.

بصلتان كبيرتان مقعتان إلى شرائح.

أربع ملاعق كبيرة من السماق.

نصف كوب من حبات الصنوبر المحمص.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة الزائبة.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير فطيرة المسخن: حضري الحشو عن طريق تسخين الزيت في وعاء على نار متوسطة. أضيفي البصل وقلبي لعدة دقائق حتى تذبل. اغسلي الدجاج بالملح والخل والليمون جيداً ثم اشطفيه وقطعيه إلى شرائح رفيعة. أضيفي الدجاج إلى البصل وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل والسماق. يمكنك إضافة إى توابل أخرى تفضلين وقلبي. اتركي الدجاج ينضج وبعدها أضيفي الصنوبر وقلبي. ارفعي الدجاج من على النار واتركي الحشو يبرد. لتحضير العجين قومي بإذابة الخميرة والسكر في ربع كوب من الماء الدافي واتركيها تتفاعل. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات ثم أضيفي إليه اللبن البودر والملح والزيت وقلبي. أضيفي الماء المذاب به الخميرة وقلبي. يضاف باقي الماء بالتدريج مع التقليب حتى تتشكل عجينة. اتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة وبعدها قسميها إلى كرات. افردي كل كرة حتى تكون رقائق مستطيلة. ضعي الحشو في المنتصف ثم أثني الأطراف لإغلاق الفطيرة. ضعي رقائق العجين فوق بعضها حتى تشكلي فطيرة مع دهنها بالسمنة من الخارج والداخل. أدخلي الفطيرة الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً ثم قدميها. خطوات تحضير فطيرة المسخن: الوسوم

تعد فطيرة المسخن من أشهى أنواع الفطائر التي يمكنك تحضيرها حيث تحضر تلك الفطيرة في دول الخليج والعديد من الدول العربية عن طريق حشو الفطائر بقطع الدجاج المحضرة بوصفة المسخن الشهية وتقدم على الغداء في المناسبات والعزائم والأفراح فهي مناسبة في كل وقت، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كيفية تحضير تلك الوصفة بالتفصيل. فطيرة المسخن المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من السكرالأبيض.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. فطيرة المسخن المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الحشو: نصف كيلو صدور الدجاج.

بصلتان كبيرتان مقعتان إلى شرائح.

أربع ملاعق كبيرة من السماق.

نصف كوب من حبات الصنوبر المحمص.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة الزائبة.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير فطيرة المسخن: حضري الحشو عن طريق تسخين الزيت في وعاء على نار متوسطة. أضيفي البصل وقلبي لعدة دقائق حتى تذبل. اغسلي الدجاج بالملح والخل والليمون جيداً ثم اشطفيه وقطعيه إلى شرائح رفيعة. أضيفي الدجاج إلى البصل وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل والسماق. يمكنك إضافة إى توابل أخرى تفضلين وقلبي. اتركي الدجاج ينضج وبعدها أضيفي الصنوبر وقلبي. ارفعي الدجاج من على النار واتركي الحشو يبرد. لتحضير العجين قومي بإذابة الخميرة والسكر في ربع كوب من الماء الدافي واتركيها تتفاعل. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات ثم أضيفي إليه اللبن البودر والملح والزيت وقلبي. أضيفي الماء المذاب به الخميرة وقلبي. يضاف باقي الماء بالتدريج مع التقليب حتى تتشكل عجينة. اتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة وبعدها قسميها إلى كرات. افردي كل كرة حتى تكون رقائق مستطيلة. ضعي الحشو في المنتصف ثم أثني الأطراف لإغلاق الفطيرة. ضعي رقائق العجين فوق بعضها حتى تشكلي فطيرة مع دهنها بالسمنة من الخارج والداخل. أدخلي الفطيرة الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً ثم قدميها. خطوات تحضير فطيرة المسخن:

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