طريقة تحضير طاجن السجق بالجبن

يعد طاجن السجق بالجبن من أشهى الوصفات التي يمكنك طبخ السجق بها فبدلاً من طهيه بالطريقة التقليدلية يمكنك التألق وعمله بشكل مختلف وجديد وإبهار كل من هم على سفرتك بطعمه اللذيذ ورائحته التي لا تقاوم، تابعي معنا في هذا المقال سنطلعك على أسهل طريقة لتحضير هذا الطبق والمقادير التي ستحتاجينها.

طاجن السجق بالجبن المقادير اللازمة لعمل الطبق:

كل ما تحتاجينه هو

نصف كيلو من السجق البلدي.

فصان من الثوم المهروس ناعم.

نصف حبة من الفلفل الأصفر الرومي مقطع شرائح.

نصف حبة من الفلفل الأحمر الرومي المقطع شرائح.

بصلة واحدة متوسطة الحجم ومفرومة ناعم.

نصف حبة من الفلفل الأخضر الحلوأو الحار حسب رغبتك.

ثمرة واحدة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات.

كوب واحد من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

كوب من الجبنة الشيدر المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من توابل السجق أو اللحم المشكلة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

رشة من الملح والفلفل أسود حسب رغبتك.

قومي بتسخين الزيت في طاسة على نار متوسطة الحجم. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل وتفوح رائحة الثوم. قومي بتقطيع السحق إلى شرائح متوسطة الحجم حيث يمكنك تقطيع كل قطعة سجق إلى قطعتين أو ثلاثة. أضيفي السجق إلى البصل والثوم على النار وقلبي. بعد أن يتغير لون السجق أضيفي الطماطم وشرائح الفلفل الألوان ويمكنك إضافة فلفل حار إذا رغبت. تبلي الخليط بالملح والفلفل والتوابل وقلبي جيداً. أحضري طاجن فخاري مناسب الحجم وضعي نصف كمية الجبنة الشيدر والموتزاريلا في القاع. أضيفي السجق بالخضار فوق الجبن وبعدها أضيفي النصف الآخر من الجبن. أشعلي نار الغرن على درجة حرارة متوسطة حتى يكون ساخن وجاهز. أدخلي الطاجن الفرن مع إشعال الشواية على نار خفيفة حتى يذوب الجبن تماماُ ويحمر الوجه. أخرجي الطاجن من الفرن ثم قدميه ساخن. يمكنك إضافة المكورنة المسلوقة إلى هذا الطاجن ليصبح طاجن متكامل من المكرونة والسجق. يقدم السجق مع الخبز أو المكرونة وشرائح الخضراوات كما يمكنك عمل بطاطس محمرة وتقديمها على السفرة بجانب السجق.

خطوات تحضير طاجن السجق بالجبن: