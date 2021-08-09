طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة في عشر دقائق في المنزل بسهولة

يعتبر بسكويت الشوكولاتة أكثر أصناف البسكويت جذباً للأطفال والكبار بدلاً من الأصناف الأخري السادة، ولا تفضل الأمهات بسكويت الشوكولاتة المغلف من المحلات خوفاً على صحة الأطفال بسبب إحتواء البسكويت على الكثير من المواد الحافظة التي تؤثر على الأطفال بطريقة سلبية، وبسبب الإقبال الكبير عليه تقوم الأمهات بتحضيره في المنزل حيث نجد آلاف من عمليات البحث بشأن معرفة الطريقة الخاصه ببسكويت الشوكولاتة، فإن وجود الشوكولاتة مرغوب في جميع الدول وجميع الأجيال ويأتي لون بسكويت الشوكولاتة بدرجات مختلفة حسب أنواع الشوكولاتة المضافة مثلاً الشوكولاتة الداكنة والفاتحة من حيث اللون، ويمكنك الإستغناء بعد الآن عن شراء بسكويت الشوكولاتة جاهزاً وتحضيره في المنزل من خلال التعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة في عشر دقائق طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة في عشر دقائق المكونات: كوبان ونصف دقيق مقدار 700 جرام.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البني.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من اللبن مقدار 200 مللي.

ملعقة من الفانيليا.

مقدار 400 جرام من الزبدة.

ثلاث وحدات من البيض.

كوب سكر بودرة.

ملعقة من الشوكلت.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: تحضير وعاء العجن ونضع به كلاً من مسحوق السكر البودرة والزبدة ويتم تشغيل المضرب على درجة متوسطة حتى تنعم الزبدة. وضع البيض ببطئ تدريجياً مع إستمرار تشغيل المضرب ورش الفانيليا ثم نترك الخليط. تحضير وعاء آخر للدقيق وإضافة إليه باقي المكونات الجافه مثل البيكنج باودر والملح ثم مسحوق الكاكاو والشوكلت معاً ونقلبهم بالملعقة. إضافة مكونات الدقيق إلي المكونات السابقة في وعاء العجن ويتم العجن بإستخدام ملعقة بشكل بطئ حتى تتفاعل المكونات وتتجانس، سكب اللبن على العجين بحيث تتشرب العجينة اللبن. تحضير آلة التقطيع الخاصه بالبسكويت أو بإستخدام كيس وتشكيله حسب الرغبة ورص البسكويت في صينية مناسبة وتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركه لمدة ربع ساعه بحيث يتحول لون البسكويت إلي اللون البني الناشف وهذا دليل على نضج وخبز بسكويت الشوكولاتة وعادةً ما يتم تقديم البسكويت بارداً بعد الوجبات كنوع من أنواع الحلويات أو تقديمه بجانب المشروبات الباردة والغازية. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر بسكويت الشوكولاتة أكثر أصناف البسكويت جذباً للأطفال والكبار بدلاً من الأصناف الأخري السادة، ولا تفضل الأمهات بسكويت الشوكولاتة المغلف من المحلات خوفاً على صحة الأطفال بسبب إحتواء البسكويت على الكثير من المواد الحافظة التي تؤثر على الأطفال بطريقة سلبية، وبسبب الإقبال الكبير عليه تقوم الأمهات بتحضيره في المنزل حيث نجد آلاف من عمليات البحث بشأن معرفة الطريقة الخاصه ببسكويت الشوكولاتة، فإن وجود الشوكولاتة مرغوب في جميع الدول وجميع الأجيال ويأتي لون بسكويت الشوكولاتة بدرجات مختلفة حسب أنواع الشوكولاتة المضافة مثلاً الشوكولاتة الداكنة والفاتحة من حيث اللون، ويمكنك الإستغناء بعد الآن عن شراء بسكويت الشوكولاتة جاهزاً وتحضيره في المنزل من خلال التعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة في عشر دقائق طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة في عشر دقائق المكونات: كوبان ونصف دقيق مقدار 700 جرام.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البني.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من اللبن مقدار 200 مللي.

ملعقة من الفانيليا.

مقدار 400 جرام من الزبدة.

ثلاث وحدات من البيض.

كوب سكر بودرة.

ملعقة من الشوكلت.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: تحضير وعاء العجن ونضع به كلاً من مسحوق السكر البودرة والزبدة ويتم تشغيل المضرب على درجة متوسطة حتى تنعم الزبدة. وضع البيض ببطئ تدريجياً مع إستمرار تشغيل المضرب ورش الفانيليا ثم نترك الخليط. تحضير وعاء آخر للدقيق وإضافة إليه باقي المكونات الجافه مثل البيكنج باودر والملح ثم مسحوق الكاكاو والشوكلت معاً ونقلبهم بالملعقة. إضافة مكونات الدقيق إلي المكونات السابقة في وعاء العجن ويتم العجن بإستخدام ملعقة بشكل بطئ حتى تتفاعل المكونات وتتجانس، سكب اللبن على العجين بحيث تتشرب العجينة اللبن. تحضير آلة التقطيع الخاصه بالبسكويت أو بإستخدام كيس وتشكيله حسب الرغبة ورص البسكويت في صينية مناسبة وتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركه لمدة ربع ساعه بحيث يتحول لون البسكويت إلي اللون البني الناشف وهذا دليل على نضج وخبز بسكويت الشوكولاتة وعادةً ما يتم تقديم البسكويت بارداً بعد الوجبات كنوع من أنواع الحلويات أو تقديمه بجانب المشروبات الباردة والغازية. طريقة التحضير:

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