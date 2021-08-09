طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة السريع في الخلط في 10 دقائق في بطعم روعة

آيس كريم الشكولاتة ، من المثلجات الرائعة التي تمنح الجسم الترطيب والانتعاش بشكل سريع وخاصة في فصل الصيف، وهو من المثلجات المشهورة التي يتم تناولها بكثرة، ويفضلها الكثير من الأطفال، وهو يتمتع بعدة نكهات رائعة تعطي له مذاق مختلف ورائع عن باقي المثلجات الأخرى، وهو يحتوي على عدة نكهات جميلة مثل نكهة المانجو، ونكهة الفانيليا اللذيذة التي تعطي طعم ورائحة جميلة للأطعمة، ونكهة الكريز وهى طعمها مختلف وشهي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة السريع في 10 دقائق في الخلاط بطعم روعة بخطوات بسيطة بالمنزل تجعلك تحصلي على طعم للذيذ ورائع. مكونات أيس كريم الشكولاتة مكونات أيس كريم الشكولاتة توجد بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها الآيس كريم وهى كما يلي:- نصف كوب من السكر. 2 ملعقة كبيرة من النشا. 5 ملاعق من الكاكاو الخام. 2 كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب من مكعبات الثلج. 4 ملاعق من كريم شانتيه. ملعقتين من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير آيس كريم الشكولاتة السريع في 10 دقائق بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حلة متوسطة ونضع السكر والنشا، والكاكاو، والماء ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تماماً.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نضيف ملعقة الفانيليا ونرفع الحلة من على النار ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الكريم شانتيه، وملعقتين السكر، وكوب مكعبات الثلج ونخفقهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الخليط السابق في الخلط ونخلطهم مع بعض حتى يصبح القوام كريمي وثقيل.

نحضر قالب الآيس كريم ونضع الخليط داخله وندخله الفريزر لمدة 12 ساعة على الأقل حتى يتجمد تماماً.

ثم نخرجه من الفريزر ونقدمه مثلج بالمكسرات بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الأيس كريم في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عند عمل الأيس في المنزل وهى كما يلي:- يفضل وضع الخليط في الفريزر لمدة ساعة بعد ذلك يتم خلطه بالخلاط الكهربائي. يجب تذويب المكونات على البارد قبل وضعها على النار. يفضل وضع ملعقة من النشا حتى تعطي للكريم قوام ثقيل مثل الكريمة تماماً. ترك الخليط في الفريزر لمدة 12 ساعة حتى يتجمد ويصبح متماسك. الوسوم

آيس كريم الشكولاتة ، من المثلجات الرائعة التي تمنح الجسم الترطيب والانتعاش بشكل سريع وخاصة في فصل الصيف، وهو من المثلجات المشهورة التي يتم تناولها بكثرة، ويفضلها الكثير من الأطفال، وهو يتمتع بعدة نكهات رائعة تعطي له مذاق مختلف ورائع عن باقي المثلجات الأخرى، وهو يحتوي على عدة نكهات جميلة مثل نكهة المانجو، ونكهة الفانيليا اللذيذة التي تعطي طعم ورائحة جميلة للأطعمة، ونكهة الكريز وهى طعمها مختلف وشهي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة السريع في 10 دقائق في الخلاط بطعم روعة بخطوات بسيطة بالمنزل تجعلك تحصلي على طعم للذيذ ورائع. مكونات أيس كريم الشكولاتة مكونات أيس كريم الشكولاتة توجد بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها الآيس كريم وهى كما يلي:- نصف كوب من السكر. 2 ملعقة كبيرة من النشا. 5 ملاعق من الكاكاو الخام. 2 كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب من مكعبات الثلج. 4 ملاعق من كريم شانتيه. ملعقتين من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير آيس كريم الشكولاتة السريع في 10 دقائق بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حلة متوسطة ونضع السكر والنشا، والكاكاو، والماء ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تماماً.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نضيف ملعقة الفانيليا ونرفع الحلة من على النار ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الكريم شانتيه، وملعقتين السكر، وكوب مكعبات الثلج ونخفقهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الخليط السابق في الخلط ونخلطهم مع بعض حتى يصبح القوام كريمي وثقيل.

نحضر قالب الآيس كريم ونضع الخليط داخله وندخله الفريزر لمدة 12 ساعة على الأقل حتى يتجمد تماماً.

ثم نخرجه من الفريزر ونقدمه مثلج بالمكسرات بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الأيس كريم في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عند عمل الأيس في المنزل وهى كما يلي:- يفضل وضع الخليط في الفريزر لمدة ساعة بعد ذلك يتم خلطه بالخلاط الكهربائي. يجب تذويب المكونات على البارد قبل وضعها على النار. يفضل وضع ملعقة من النشا حتى تعطي للكريم قوام ثقيل مثل الكريمة تماماً. ترك الخليط في الفريزر لمدة 12 ساعة حتى يتجمد ويصبح متماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة السريع في الخلط في 10 دقائق في بطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.