وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه وتقويه الجزور في البيت وبدون مراكز تجميل

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه في البيت، كما نعلم جميعا أن النساء يهتمون بمظهرهم وجمالهم، ومن سر الجمال أن يكون الشعر كثيف وناعم دائما، هذه المشكلة تعاني منها بعض النساء وتسبب لهم الإحراج، ولهذا سنتحدث اليوم عن كيفيه تكثيف وتطويل الشعر في وقت قصير، وبطريقه سهله ومكونات بسيطه في البيت، بدون مراكز تجميل، حيث أن هناك بعض المواد التي توجد في مراكز التجميل تكون ضاره علي الشعر، وتسبب أضرار سلبيه مثل تقصف الشعر أو هيشان الشعر ولهذا السبب ننصح باستخدام الزيوت والوصفات الطبيعية في البيت.

اسهل وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه

وصفات كثيرة مفيدة في تطويل الشعر وتنعيمه، وسنتعرف علي المكونات اللازمة لعمل الوصفة، وهي مكونات متوافره في أي بيت، ومن الممكن عمل خلطه الجرجير للشعر في البيت، وكذلك

10 ملاعق من زيت الخروع.

8 فصوص ثوم كبيره الحجم.

يتم دق فصوص الثوم وهرسها جميعا جيدا، ثم نضع عليها أل 10 ملاعق زيت الخروع، ويترك فيها حتا يتم نقع الثوم لمده ثلاثة أيام. ثم يصفي الزيت بطريقه جيده، ثم يتم وضعه في علبه نظيفه ويتم غلقها جيدا. وهكذا تكون جاهزه للاستخدام علي الفور.

يتم وضع كميه مناسبه علي فروه الرأس، ونقوم بعمل تدليك جيد للراس لمده تصل ل 10 دقائق، وهذا التدليك يجعل الدورة الدموية لفروه الرأس. ثم يوضع علي الرأس بونيه الاستحمام أو كيس بلاستيك، ويفضل بعد ذلك وضع فوطه ساخنه، لمده تصل ل ساعه ونصف. وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو ويشطف الماء. كما تستخدم هذه الوصفة للشعر من مره لمرتين أسبوعيا حسب الرغبة. والغرض من هذه الوصفة إعادة الشعر لحيويتها ولجعل الشعر ناعم وغير مقصف.

طريقه تحضير وصفه الشعرطريقه استخدام وصفه الشعر

فيتامين لتطويل الشعر وتكثيفه

وإليكم بعض الفيتامينات لتكثيف الشعر وتطويله ولتجعله ناعم.