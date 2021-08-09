طريقة عمل سندويشات لحم مفروم بالتتبيلة السرية أحلى من المطاعم

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سندويشات لحم مفروم ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم في فترة الراحة من العمل عندما يكونوا خارج المنزل، وقد تلجأ أيضاً ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل عندما تكون مشغولة، كأن تكون سيدة عاملة وتمضي ساعات طويلة في العمل ولم يتبقى الكثير من الوقت لتحضير وجبة الغداء أو العشاء، أو كنوع من التغيير في الأكلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، كما يمكنكم تجربة شاورما اللحم، وسندويشات زنجر الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل سندويشات لحم مفروم بألذ الوصفات.مكونات سندويشات لحم مفروم
تتكون سندويشات لحم مفروم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 500 جم لحمة مفرومة.
- حبة بصلة مقطعة قطع متوسطة.
- حزمة بقدونس مفروم.
- 2 فص ثوم كبار.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة وربع من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- 4 خبز البيتا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز البيتا في المنزل بدلا من شرائه من الخارج).
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لدهن الخبز.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على سندويشات لحم مفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه البصل والبقدونس والثوم وزيت الزيتون، ثم نفرمهم ناعم.
- ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم وخليط البصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والشطة والببريكا والقرفة والكمون، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نحضر خبز البيتا ونقسمه نصفين، ثم نقوم بحشو كل نصف بكمية من الحشوة.
- بعد ذلك ندهن السندويشات بزيت الزيتون.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضع فيها السندويشات، ونتركها حتى تطهى لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 دقائق تقريباً على كلا الجانبين، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الثانية، ثم نرفعها من المقلاة.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نقدم سندويشات اللحم في طبق التقديم مع صلصة الرانش.
- وبالهنا والشفا.
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سندويشات لحم مفروم ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم في فترة الراحة من العمل عندما يكونوا خارج المنزل، وقد تلجأ أيضاً ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل عندما تكون مشغولة، كأن تكون سيدة عاملة وتمضي ساعات طويلة في العمل ولم يتبقى الكثير من الوقت لتحضير وجبة الغداء أو العشاء، أو كنوع من التغيير في الأكلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، كما يمكنكم تجربة شاورما اللحم، وسندويشات زنجر الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل سندويشات لحم مفروم بألذ الوصفات.مكونات سندويشات لحم مفروم
تتكون سندويشات لحم مفروم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 500 جم لحمة مفرومة.
- حبة بصلة مقطعة قطع متوسطة.
- حزمة بقدونس مفروم.
- 2 فص ثوم كبار.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة وربع من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- 4 خبز البيتا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز البيتا في المنزل بدلا من شرائه من الخارج).
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لدهن الخبز.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على سندويشات لحم مفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه البصل والبقدونس والثوم وزيت الزيتون، ثم نفرمهم ناعم.
- ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم وخليط البصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والشطة والببريكا والقرفة والكمون، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نحضر خبز البيتا ونقسمه نصفين، ثم نقوم بحشو كل نصف بكمية من الحشوة.
- بعد ذلك ندهن السندويشات بزيت الزيتون.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضع فيها السندويشات، ونتركها حتى تطهى لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 دقائق تقريباً على كلا الجانبين، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الثانية، ثم نرفعها من المقلاة.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نقدم سندويشات اللحم في طبق التقديم مع صلصة الرانش.
- وبالهنا والشفا.
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