وصفة سريعة المفعول لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بدون مكياج، يعد شكل الحواجب والرموش هو ما يبرز جمال الوجه كما أنها تضفي لمسة جمالية وتزيد من أنوثة المرأة.

وذلك لأن الحواجب والرموش هي المسئولة عن تحديد عمرك حيث أنها يمكنها أن تجعلك أكبر سناً أو أصغر وهذا يرجع لشكلها.

وبما أن الحواجب العريضة والرموش الكثيفة أصحبت أمر هام لدي النساء فإنها تقوم باستخدام مستحضرات التجميل بشكل مستمر.

مما يتسبب في ضعف وتلف بصيلات شعر الحواجب والرموش ويمنع نموها بشكل سليم وهذا لخطورة احتوائها علي مواد كيميائية ضارة.

وصفة سحرية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بدون مستحضرات تجميل

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من الأمور الهامة لدي الفتيات والسيدات لذلك تحرص علي العناية بها ولكن بطريقة غير طبيعية.

وهذا يكون من خلال تركيب الرموش الاصطناعية لإعطاء العين كثافة وشكل جذاب أو رسم وتحديد الحواجب بمنتجات كيميائية.

و علي الرغم من أنها تمنحك المظهر المثالي إلا أن لها أضرار وخيمة وتتسبب في تساقط شعر الحواجب والرموش.

ولكن توجد مواد طبيعية أكثر فاعلية وأمان وتعطيك النتيجة المطلوبة بشكل سريع وبدون أي آثار جانبية.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة سحرية لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بدون مكياج.

وصفة الجليسرين وزيت الخروع لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش

الجليسرين يعمل علي تقوية الشعر في منطقة الحواجب والرموش ويمنع تساقطها لاحتوائه علي خصائص مرطبة للشعر.

كما يساعد علي تسريع نمو شعر الحواجب والرموش مما يزيد من كثافة البصيلات ومنع تكسرها.

زيت الخروع يساعد علي تكثيف الحواجب والرموش بشكل طبيعي لاحتوائه علي أحماض دهنية وعناصر مغذية هامة.

والتي تعمل علي نمو شعر الحواجب والرموش وإنبات الفراغات بشكل سريع.

ملعقة صغيرة من الجليسرين.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ماسكارا قديمة ونظيفة.

في وعاء صغير قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي خليط متجانس.

ثم يغسل الوجه بالغسول المناسب لضمان خلوه من آي آثار مكياج.

يتم دهن الحواجب والرموش باستخدام الماسكارا وتمشيط الشعر جيداً.

تترك الوصفة من الليل حتي الصباح ثم تغسل الماء الفاتر.

تستخدم الوصفة يومياً قبل النوم وسوف تلاحظي نتيجة سريعة لحواجب ورموش كثيفة وجذابة.

مكونات وصفة تكثيف و إنبات الحواجب وتطويل الرموشطريقة تحضير وصفة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وكيفية الاستخدام