فوائد التمارين الهوائية لمريض الوسواس القهري، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تجعل مريض الوسواس القهري يقاوم أعراض المرض وتتحسن حالته النفسية.

وبشكل عام فإن التمارين الهوائية خاصة والتمارين الرياضية عامة تفيد الصحة النفسية بشكل عام، وتساهم في السيطرة على كثير من الاضطرابات النفسية منها القلق والاكتئاب و التوتر.

فوائد التمارين الهوائية لمريض الوسواس القهري:

جاء في موقع " الكونسلتو" الطبي ، ووفق دراسات طبية أن التمارين الهوائية معتدلة الشدة، تخفف من أعراض الوسواس القهري، عن طريق تحفيز الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ على تكوين روابط جديدة، مما يحسن من الحالة النفسية.

كما أن مريض الوسواس القهري عندما يمارس التمارين الهوائية يشعر بالراحة بسبب زيادة مستويات المواد الكيميائية العصبية التي تساهم في تحسين المزاج ومقاومة التوتر والقلق، مثل هرمون الإندورفين.

من جانب آخر فإن ممارسة التمارين الهوائية يلهي مريض الوسواس القهري عن التركيز على المرض وأعراضه.

أعراض الوسواس القهري:

ترتيب الأشياء وفق نمط معين.

الرغبة المتكررة في غسل اليدين والاغتسال والتنظيف، ينتج عنه حب العزلة وتجنب الاختلاط وعدم المصافحة.

إعادة عمل الاشياء ظنًا من عدم إتقانها أو نسيان عملها.

تكرار تناول نفس الأطعمة والمشروبات.

الخوف من التغيير وحب الروتين.

خوف مرضي من الاتساخ أو الإصابة بالأمراض.

التفكير المتكرر بالأفكار السيئة والشعور بالذنب.

التلعثم بالكلام وكذلك التحدث بعبارات وأنماط معينة.

تجميع الأشياء والأغراض بشكل مبالغ به.

اضطرابات في الحالة النفسية نتيجة لكثرة التفكير وكثرة تكرار الأمور والقلق بشأنها.

أنواع التمارين الهوائية:

الركض.

المشي.

الهرولة.

السباحة.

ركوب الدراسة.

صعود الأدراج.

وأي تمارين رياضية تمارس في الهواء الطلق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.