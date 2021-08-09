ماهي الأطعمة التي يسبب تناولها آلام في المعدة

مجموعة من الأطعمة يمكن أن يسبب تناولها آلام بالمعدة لأنها تؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ والغازات وتؤدي إلى حدوث تقلصات في المعدة، وذلك يمكن أن يؤثر على الحالة الصحية العامة والحالة النفسية، كما يمكن أن يعيق ممارسة الحياة اليومية.

نشر موقع "بولدسكاي" تقريراً عن الأطعمة التي تسبب آلام في المعدة وهي:

أطعمة تسبب آلام في المعدة:

بعض أنواع الخضروات مثل الباذنجان والخرشوف والطماطم والبطاطس والفلفل خاصة إذا تم تناولها نيئة، وهي تسبب الآلام في المعدة لأنها تزيد من إفرازات أحماض المعدة.

الأطعمة المليئة بالألياف تسبب آلام وانتفاخ في المعدة وتشمل البقوليات والمكسرات والموز و التفاح والملفوف، ويجب تناولها باعتدال، وتجنب تناولها قبل ممارسة الرياضة.

منتجات الألبان غير المخمرة كونها مليئة باللاكتوز، ويعرف عنها أنها تسبب آلام في المعدة ناتجة عن الانتفاخ والتقلصات.

ألواح البروتين المصنعة، وبسبب مكوناتها من محليات صناعية ونكهات فإنها تسبب آلام في المعدة.

الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات الحارة فيعرف أنها تسبب زيادة في إنتاج أحماض المعدة والجهاز الهضمي، مما ينتج عنه تهيج في المعدة، وبالتالي حدوث آلام في المعدة.

الزبدة من الأطعمة التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى خلل في مستوى ميكروبيوم الأمعاء، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بآلام المعدة.

الأطعمة الغنية بالغلوتين مثل القمح والشعير ومختلف أنواع النشويات مثل المكرونة، ويعرف عنها أنها تضر حركة الأمعاء والمعدة، وتسبب آلام في المعدة.

العلكة من أكثر أنواع الأطعمة التي تسبب آلام في المعدة بسبب أن كثرة المضغ تساعد على دخول الهواء إلى المعدة وتسبب الانتفاخ ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

وبالإضافة إلى تلك الأطعمة فإن المشروبات الغازية كذلك من أكثر أنواع المشروبات التي تسبب انتفاخ ومشاكل في المعدة.

نصائح لتجنب آلام المعدة:

تناول الأطعمة التي تسبب آلام في المعدة يجب تناولها بكميات صغيرة، وعدم الجمع بين أكثر من صنفين منها.

مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء يساعد على منع دخول الهواء إلى المعدة.

شرب كميات كافية من الماء على فترات متقاربة خلال اليوم مهم لوقاية المعدة من الآلام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.