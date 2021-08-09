ماهي علامات الإفراط في تناول النشويات

النشويات أحد أكثر أنواع الأطعمة استهلاكًا على مستوى العالم، وعلى اختلاف أنواعها وشهرتها إلا أنها أيضا من أكثر أنواع الأطعمة التي يحذر المختصون من الإفراط بها، حيث أنهل تؤثر على الصحة العامة بشكل كبير، هذا يمكن معرفة أن الإفراط في تناولها يظهر على الجسم من خلال علامات معينة، هذا بالإضافة إلى أضرارها الصحية، وعن كل ذلك نتعرف في الآتي.

علامات الإفراط في تناول النشويات:

الإفراط في تناول النشويات يسبب الصداع المتكرر خاصة بعد تناول الطعام.

الشعور بالخمول بعد تناول الوجبات دلالة على الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويات.

الشعور الدائم والمتكرّر بالعطش.

الشعور بالتعب العام وفقدان الطاقة خلال اليوم.

سوء الهضم.

تقلّبات المزاج والاكتئاب البسيط.

ظهور حب الشباب.

مضاعفات الإفراط في تناول النشويات:

السمنة وزيادة الوزن أول مضاعفات الإفراط في تناول لنشويات.

النشويات ترفع من نسبة التعرض لمرض السكري.

من أضرار الإفراط في النشويات زيادة تخزين الدهون في الجسم وارتفاع الكوليسترول، ولذلك تأثير على صحة القلب والشرايين.

النشويات والإفراط بها يضر الجهاز الهضمي وتسبب الاضطرابات وسوء الهضم.

مصادر النشويات الطبيعية:

الخبز بأنواعه.

المكرونة.

الحمص.

العدس.

البازلاء.

الفاصوليا بأنواعها.

القرع العسلي.

الذرة.

البرغل.

البطاطا العادية.

البطاطا الحلوة.

القلقاس.

حبوب الإفطار.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.