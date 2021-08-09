طريقة خبز البيدا التركي الهش خفيف مثل القطن أسهل وصفة مكتوبة بالخطوات

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طريقة خبز البيدا التركي ، أحد أشهر أنواع المخبوزات التركية، هذا المطبخ الشهير بالمخبوزات مثل الفطائر والبيتزا، وخبز البيدا التركي، أحد أشهر أنواع الخبز عمومًا، وله أحجام مختلفة ويشتهر تحضيره في المناسبات والعزومات، وينتشر تصنيعه أو تنفيذه خاصة في شهر رمضان المبارك، وفق العادات والتقاليد التركية. والبيدا كلمة فارسية الأصل، وتعني الفطير وهي أكثر كلمة معبرة، خاصة وأن طريقة خبز البيدا التركي، تجلعه أشبه بالفطيرة، ويدخل الطحين والملح والخميرة والزبادي، في تحضير عجينة البيدا التركية.خبز البيدا التركي خفيف مثل القطن
المطبخ التركي من المطابخ ذات الوصفات الطيبة، وبه الكثير من الأطباق الرئيسة، التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأسرتك على سبيل التجديد، مثل طريقة فخارة اللحم التركية، وطريقة عمل المكرونة باللبن والثوم ، وطريقة سندوتش الشاورما التركية، وشاورما باشكا التركية. وعجينة خبز البيدا التركية تشبه في تحضيرها، خبز بالثوم منال العالم، وخبز البراتا الجاهز بالدجاج، وهما من أشهر أنواع الخبز، الذي يمكنك تحضيره في المنزل، والاستمتاع بمذاقه، حسب المكونات والمقادير المضافة إليه مثل؛ الدجاج أو الثوم أو الزعتر وغيرهم.عجينة البيدا التركية
- ثلاث أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة ملح ناعم أو مقدار ملعقة صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- صفار حبة بيض واحدة، مخفوقة مع ملعقة صغيرة واحدة من النسكافيه.
- رشة من السمسم حسب رغبتك.
- كمية من حبة البركة حسب رغبتك.
- أحضري أولا إناء واسع، وضعي به الحليب السائل مع الزبادي، وسخنيهم على النار حتى الدفء وليس الغليان.
- ثم ضعي عليهم الخميرة والسكر، وحركيهم معًا حتى ذوبان السكر، ثم اتركيهم حتى تتفاعل كل المكونات معًا.
- وأثناء هذا التفاعل، قومي بنخل الطحين والملح معًا، ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون وحركيهم معًا.
- ثم ضعي فوقهم مزيج الحليب والزبادي، واعجني كل المقادير حتى تحصلي على عجينة البيدا التركية الهشة.
- وبعد ذلك ادهني العجينة بزيت زيتون، واتكريها تختمر لعدة ساعات في مكان دافيء ومظلم.
- ثم قومي بتقطيع العجينة إلى كرات، وافرديها بسمك 1 سم في صينية خبز بالفرن، تكون مدهونة بقليل من زيت الزيتون.
- وبعدها باستخدام سكين حاد، قطعي العجينة داخل الصينية إلى دوائر، ثم قسمي كل دائرة إلى مربعات.
- وعقب الانتهاء من كل كمية العجين أمامك، غطيها واتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم ادهني وجه العجين من الأعلى، بمزيج البيض والنسكافيه.
- وانثري حبة البركة والسمسم عليها من اتلأعلى.
- ثم أدخلي صينية الخبز إلى الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، وذلك على الرف السفلي من الفرن.
- وبعد أن ينضج الخبز، أخرجي الصينية وقدمي الخبز الساخن، إلى جانب المقبلات والخضروات والجبن، أو العسل أو المربى.
الوسوم
طريقة خبز البيدا التركي ، أحد أشهر أنواع المخبوزات التركية، هذا المطبخ الشهير بالمخبوزات مثل الفطائر والبيتزا، وخبز البيدا التركي، أحد أشهر أنواع الخبز عمومًا، وله أحجام مختلفة ويشتهر تحضيره في المناسبات والعزومات، وينتشر تصنيعه أو تنفيذه خاصة في شهر رمضان المبارك، وفق العادات والتقاليد التركية. والبيدا كلمة فارسية الأصل، وتعني الفطير وهي أكثر كلمة معبرة، خاصة وأن طريقة خبز البيدا التركي، تجلعه أشبه بالفطيرة، ويدخل الطحين والملح والخميرة والزبادي، في تحضير عجينة البيدا التركية.خبز البيدا التركي خفيف مثل القطن
المطبخ التركي من المطابخ ذات الوصفات الطيبة، وبه الكثير من الأطباق الرئيسة، التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأسرتك على سبيل التجديد، مثل طريقة فخارة اللحم التركية، وطريقة عمل المكرونة باللبن والثوم ، وطريقة سندوتش الشاورما التركية، وشاورما باشكا التركية. وعجينة خبز البيدا التركية تشبه في تحضيرها، خبز بالثوم منال العالم، وخبز البراتا الجاهز بالدجاج، وهما من أشهر أنواع الخبز، الذي يمكنك تحضيره في المنزل، والاستمتاع بمذاقه، حسب المكونات والمقادير المضافة إليه مثل؛ الدجاج أو الثوم أو الزعتر وغيرهم.عجينة البيدا التركية
- ثلاث أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة ملح ناعم أو مقدار ملعقة صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- صفار حبة بيض واحدة، مخفوقة مع ملعقة صغيرة واحدة من النسكافيه.
- رشة من السمسم حسب رغبتك.
- كمية من حبة البركة حسب رغبتك.
- أحضري أولا إناء واسع، وضعي به الحليب السائل مع الزبادي، وسخنيهم على النار حتى الدفء وليس الغليان.
- ثم ضعي عليهم الخميرة والسكر، وحركيهم معًا حتى ذوبان السكر، ثم اتركيهم حتى تتفاعل كل المكونات معًا.
- وأثناء هذا التفاعل، قومي بنخل الطحين والملح معًا، ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون وحركيهم معًا.
- ثم ضعي فوقهم مزيج الحليب والزبادي، واعجني كل المقادير حتى تحصلي على عجينة البيدا التركية الهشة.
- وبعد ذلك ادهني العجينة بزيت زيتون، واتكريها تختمر لعدة ساعات في مكان دافيء ومظلم.
- ثم قومي بتقطيع العجينة إلى كرات، وافرديها بسمك 1 سم في صينية خبز بالفرن، تكون مدهونة بقليل من زيت الزيتون.
- وبعدها باستخدام سكين حاد، قطعي العجينة داخل الصينية إلى دوائر، ثم قسمي كل دائرة إلى مربعات.
- وعقب الانتهاء من كل كمية العجين أمامك، غطيها واتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم ادهني وجه العجين من الأعلى، بمزيج البيض والنسكافيه.
- وانثري حبة البركة والسمسم عليها من اتلأعلى.
- ثم أدخلي صينية الخبز إلى الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، وذلك على الرف السفلي من الفرن.
- وبعد أن ينضج الخبز، أخرجي الصينية وقدمي الخبز الساخن، إلى جانب المقبلات والخضروات والجبن، أو العسل أو المربى.
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