طريقة خبز البيدا التركي الهش خفيف مثل القطن أسهل وصفة مكتوبة بالخطوات

طريقة خبز البيدا التركي ، أحد أشهر أنواع المخبوزات التركية، هذا المطبخ الشهير بالمخبوزات مثل الفطائر والبيتزا، وخبز البيدا التركي، أحد أشهر أنواع الخبز عمومًا، وله أحجام مختلفة ويشتهر تحضيره في المناسبات والعزومات، وينتشر تصنيعه أو تنفيذه خاصة في شهر رمضان المبارك، وفق العادات والتقاليد التركية. والبيدا كلمة فارسية الأصل، وتعني الفطير وهي أكثر كلمة معبرة، خاصة وأن طريقة خبز البيدا التركي، تجلعه أشبه بالفطيرة، ويدخل الطحين والملح والخميرة والزبادي، في تحضير عجينة البيدا التركية.

المطبخ التركي من المطابخ ذات الوصفات الطيبة، وبه الكثير من الأطباق الرئيسة، التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأسرتك على سبيل التجديد، مثل طريقة فخارة اللحم التركية، وطريقة عمل المكرونة باللبن والثوم ، وطريقة سندوتش الشاورما التركية، وشاورما باشكا التركية. وعجينة خبز البيدا التركية تشبه في تحضيرها، خبز بالثوم منال العالم، وخبز البراتا الجاهز بالدجاج، وهما من أشهر أنواع الخبز، الذي يمكنك تحضيره في المنزل، والاستمتاع بمذاقه، حسب المكونات والمقادير المضافة إليه مثل؛ الدجاج أو الثوم أو الزعتر وغيرهم.

ثلاث أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح ناعم أو مقدار ملعقة صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب كبير من الحليب السائل.

صفار حبة بيض واحدة، مخفوقة مع ملعقة صغيرة واحدة من النسكافيه.

رشة من السمسم حسب رغبتك.

كمية من حبة البركة حسب رغبتك.