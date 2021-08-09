وصفة الفاكهة مع الجرانولا من اشهر الحلويات الانجليزية التقليدية المناسبة لفصل الصيف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض بالخطوات طريقة عمل وصفة الفراولة بالكاسترد مع الجرانولا.
وصفة الفراولة بالكاسترد مع الجرانولا:
مقادير الكاسترد:
– 250 مل لبن كامل الدسم.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– 1 بيضة كبيرة.
– 2 صفار بيض كبير.
– 100 جرام سكر.
– 15 جرام دقيق ذرة.
مقادير كومبوت الفراولة:
– 400 جرام فراولة.
– 85 جرام سكر.
مقادير الطبقة العلوية:
– 300 مل كريمة double cream.
– 70 جرام جرانولا فراولة (متوفرة في اي هايبر ماركت).
طريقة التحضير:
1- لتحضير الكاسترد ، في حلة متوسطة حطي اللبن والفانيليا وسيبيه على النار لحد ما يغلي ، وارفعيه من على النار ، في طبق كبير حطي البيض وصفار البيض مع السكر ودقيق الذرة ، وامزجيهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى ناعم.
2- صبي اللبن السخن على خليط البيض ودقيق الذرة وقلبيهم مع بعض كويس ، رجعي الخليط كله تاني في الحلة وحطيه على نار متوسطة ، مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يبقى قوامه سميك (المفروض يبقى قوامه زي قوام الكاسترد البودرة الجاهز).
3- صبي الخليط في الطبق تاني وغطيه ببلاستيك الاكل او غطا وحطيه في التلاجة لحد ما يبرد.
4- لتحضير كومبوت الفراولة ، حطي الفراولة مع السكر في حلة على نار متوسطة ، واطبخيهم مع بعض لحد ما الفراولة تنزل جزء كبير من العصير بتاعها ، سيبيه على النار لحد ما العصير يتحول لسيرب ، والفراولة تبقى ناعمة ، ارفعيه من على النار وصبيه في طبق وسيبيه يبرد.
5- لتحضير كل المكونات مع بعض ، قسمي نص الكومبوت على 6 كوبايات او كاسات ومن فوق حطي عليه الكاسترد ، ورشي على الوش جرانولا الفراولة فوق الكاسترد ، وسيبيهم على جنب.
6- لتحضير الكريمة ، في طبق كبير اخفقي الكريمة لحد ما تبقى متماسكة ، ضيفي لها باقي كمية كومبوت الفراولة (مع الاحتفاظ بكمية صغيرة للتزيين) ، وقلبيهم مع بعض بالراحة ، بحيث يبقوا ممزوجين بشكل جزئي يبقى الكومبوت باين من الكريمة ، وزعي خليط الكريمة على الكوبايات.
7- في الاخر زيني الوش بباقي كمية الكومبوت ورشي شوية من جرانولا الفراولة ، وعشان تخلي الكوبايات متزينة بشكل مميز اكتر ممكن تضيفي بتلة او اتنين من بتلات الورد المتبلور.
8- عشان تحضري بتلات الورد المتبلور ، ادهني بتلات الورد ببياض البيض واغمسيها في السكر ، رصي البتلات على صينية خبز مبطنة بورق زبدة ، وسيبيها تنشف لمدة ساعتين على الاقل ، ولكن يفضل تتساب طول الليل.
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