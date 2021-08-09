طريقة عمل مشروبات الديتوكس Detox الطبيعية للحصول على جسم ممشوق متناسق

طريقة عمل مشروبات الديتوكس هو عبارة عن مكس غني من الفواكه أو الخضروات، أو الأعشاب، يبحث الكثير من السيدات والرجال عن أنظمة غذائية مفيدة تحمل سعرات حرارية قد تكون معومة لحرق الدهون المتراكمة، بجانب الرياضة سواء كانت أكلات أو مشروبات أو سلطات، الديتوكس من أفضل وأشهر المشروبات التي تنقى الجسم من السموم والبكتريا الضارة المتراكمة به عن طريق العرق والتبرز في عملية الإخراج. طريقة عمل مشروبات الديتوكس Detox طريقة عمل مشروبات الديتوكس Detox ينصح مدربون الرياضة وأطباء الأغذية يتناوله بكميات كبيرة، ومن فوائده تحتوي على نسبه عاليه من الألياف المغذية، التي تمنح الشعور بالشبع فترة طويلة، وتعمل على سد الشهية، ومن مميزاته يمكن تحضيرية بأكثر من نوع فاكهه في مشروب واحد والعكس مع الخضروات. طريقة عمل مشروب الديتوكس الخيار والليمون طريقة عمل مشروب الديتوكس الخيار والليمون المكونات اثنان لتر ماء ما يعادل ثماني أكواب مياه.

أربع حبات من الليمون كبيرة الحجم.

ثمرتان خيار وسط مقطعة شرائح رفيعة.

خمسة عشر ورقات نعناع فريش. طريقة التحضير نغسل الخيار والليمون، وورق النعناع، جيداً، نقشر الليمون ونترك القشور جنباً.

ننزع البذور من الليمون، نضعهم في الخلاط، نضيف لتر من الماء.

نطحنهم جيداً، نحضر زجاجة كبيرة، نضع بها حلقات الخيار، وأوراق النعناع.

نضع لتر من الماء، نصفي عصير الليمون بمصفاه في الزجاجة، نضيف قشور الليمون.

نغلق الزجاجة بأحكام، ثم نرجها ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، ثم يتم شربه. طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox الفراولة والبطيخ الفريش طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox الفراولة والبطيخ الفريش المكونات نصف كيلو فراولة.

نصف حبة بطيخ.

لتر ماء.

زجاجة فارغة محكمة الغلق.

مكعبات ثلج مجروشة. طريقة التحضير نغسل الفراولة تحت الماء الجاري، نقوم بإزالة العنقود الأخضر.

ننزع لب البطيخ ونقطعه شرائح متوسطة.

نضع الفراولة والبطيخ في الخلاط، نضيف لتر الماء.

نخلطهم جيداً في الخلاط، نصبهم مباشراً في الزجاجة ولا يصفي.

لاحتواء البطيخ على نسبة عاليه الألياف، نتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

عند الاستخدام نضع كمية من الثلج المجروش في كوب مناسب أليكم، نصب المشروب. طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox التفاح الليمون الجزر طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox التفاح الليمون الجزر المكونات ثلاث حبات تفاح.

حبتان جزر.

أربع حبات ليمون وسط.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة فريش.

قطعة صغيرة زنجبيل فريش.

خمس ورقات ريحان فريش.

ملعقة صغيرة كركم مطحون.

لتران ماء. طريقة التحضير نغسل التفاح والليمون والجزر، نقشرهم بالمقشرة ثم ننزع البذر من الليمون.

نبشر الجرز بالمبشرة ونقطع التفاح قطع صغيرة، نقسم حبات الليمون أربع أجزاء.

نضع الليمون والزنجبيل الفرش، في الخلاط ونضيف لتر ماء، نطحنهم جيداً، ثم يصفي في الزجاجة.

نغسل الخلاط ونضيف التفاح والجزر، الكركم، القرفة، الريحان، لتر الماء الأخر نضربهم عده مرات.

نضيف العصير في الزجاجة، نضعها في الثلاجة لمدة خمس ساعات، ثم تناولها. الوسوم

طريقة عمل مشروبات الديتوكس هو عبارة عن مكس غني من الفواكه أو الخضروات، أو الأعشاب، يبحث الكثير من السيدات والرجال عن أنظمة غذائية مفيدة تحمل سعرات حرارية قد تكون معومة لحرق الدهون المتراكمة، بجانب الرياضة سواء كانت أكلات أو مشروبات أو سلطات، الديتوكس من أفضل وأشهر المشروبات التي تنقى الجسم من السموم والبكتريا الضارة المتراكمة به عن طريق العرق والتبرز في عملية الإخراج. طريقة عمل مشروبات الديتوكس Detox طريقة عمل مشروبات الديتوكس Detox ينصح مدربون الرياضة وأطباء الأغذية يتناوله بكميات كبيرة، ومن فوائده تحتوي على نسبه عاليه من الألياف المغذية، التي تمنح الشعور بالشبع فترة طويلة، وتعمل على سد الشهية، ومن مميزاته يمكن تحضيرية بأكثر من نوع فاكهه في مشروب واحد والعكس مع الخضروات. طريقة عمل مشروب الديتوكس الخيار والليمون طريقة عمل مشروب الديتوكس الخيار والليمون المكونات اثنان لتر ماء ما يعادل ثماني أكواب مياه.

أربع حبات من الليمون كبيرة الحجم.

ثمرتان خيار وسط مقطعة شرائح رفيعة.

خمسة عشر ورقات نعناع فريش. طريقة التحضير نغسل الخيار والليمون، وورق النعناع، جيداً، نقشر الليمون ونترك القشور جنباً.

ننزع البذور من الليمون، نضعهم في الخلاط، نضيف لتر من الماء.

نطحنهم جيداً، نحضر زجاجة كبيرة، نضع بها حلقات الخيار، وأوراق النعناع.

نضع لتر من الماء، نصفي عصير الليمون بمصفاه في الزجاجة، نضيف قشور الليمون.

نغلق الزجاجة بأحكام، ثم نرجها ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، ثم يتم شربه. طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox الفراولة والبطيخ الفريش طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox الفراولة والبطيخ الفريش المكونات نصف كيلو فراولة.

نصف حبة بطيخ.

لتر ماء.

زجاجة فارغة محكمة الغلق.

مكعبات ثلج مجروشة. طريقة التحضير نغسل الفراولة تحت الماء الجاري، نقوم بإزالة العنقود الأخضر.

ننزع لب البطيخ ونقطعه شرائح متوسطة.

نضع الفراولة والبطيخ في الخلاط، نضيف لتر الماء.

نخلطهم جيداً في الخلاط، نصبهم مباشراً في الزجاجة ولا يصفي.

لاحتواء البطيخ على نسبة عاليه الألياف، نتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

عند الاستخدام نضع كمية من الثلج المجروش في كوب مناسب أليكم، نصب المشروب. طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox التفاح الليمون الجزر طريقة عمل مشروب الديتوكس Detox التفاح الليمون الجزر المكونات ثلاث حبات تفاح.

حبتان جزر.

أربع حبات ليمون وسط.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة فريش.

قطعة صغيرة زنجبيل فريش.

خمس ورقات ريحان فريش.

ملعقة صغيرة كركم مطحون.

لتران ماء. طريقة التحضير نغسل التفاح والليمون والجزر، نقشرهم بالمقشرة ثم ننزع البذر من الليمون.

نبشر الجرز بالمبشرة ونقطع التفاح قطع صغيرة، نقسم حبات الليمون أربع أجزاء.

نضع الليمون والزنجبيل الفرش، في الخلاط ونضيف لتر ماء، نطحنهم جيداً، ثم يصفي في الزجاجة.

نغسل الخلاط ونضيف التفاح والجزر، الكركم، القرفة، الريحان، لتر الماء الأخر نضربهم عده مرات.

نضيف العصير في الزجاجة، نضعها في الثلاجة لمدة خمس ساعات، ثم تناولها.

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