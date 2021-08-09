افضل تمارين لحرق الدهون المعقدة وخسارة الوزن بسرعة وبأمان

افضل تمارين لحرق الدهون ؛ مشكلة تراكم الدهون من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء أكانوا رجال أو نساء، وتلك المشكلة لا تؤثر فقط على الشكل الخارجي والمظهر العام بل أنها أيضًا تؤثر على الصحة بوجه عام، وتكون سبب رئيسي للإصابة بالأمراض المزمنة، وأول ما يوصي به الطبيب للتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة هي إتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية، وأيضًا ممارسة التمارين الرياضية، لذا يسأل الجميع عن أفضل تمارين لحرق الدهون وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

افضل تمارين لحرق الدهون

الرياضة ضلع هام وأساسي في خطة خسارة الوزن الزائد والدهون المتراكمة بالجسم، والتي ستعمل على نحت الجسم، ومنع ظهور الترهلات، والعمل على تقوية العضلات، لأنه كلما تم بناء العضلات لن تتكون بها مرة أخرى الدهون، وتلك أفضل التمارين الرياضية التي يمكن من خلالها حرق الدهون:-

أخذ وضعية الاستعداد عن طريق التمدد على الأرض.

ثم القيام برفع الكتف للأعلى قليلًا.

ثم إمالة الرأس باتجاه الخلف.

يجب الثبات على تلك الوضعية ثلاثين ثانية.

مع كل مرة يتم فيها تكرار التمرين يتم زيادة مدة الثبات.

يتم تكرار التمرين 15 مرة باليوم.

التمرين الأول الكوبرا

أخذ وضعية الاستعداد عن طريق الاستلقاء على الظهر.

ثم وضع اليدين على الجانبين.

ثم رفع منطقة الحوض للأعلى بشكل تدريجي.

يجب الحرص في الحصول على أعلى مكان لمدة 30 ثانية.

يكرر التمرين 10 مرات يوميًا.

التمرين الثاني: الجسر

أخذ وضعية الاستعداد عن طريق الاستلقاء على البطن.

ثم القيام برفع الجسم بشكل مستقيم من الاسفل للأعلى.

يجب الاستناد جيدًا على أصابع القدمين والمرفقين.

ثم تحريك الخصر للجهة اليمنى حتى يبدأ أن يلامس الأرض.

تكرار نفس الخطوات للجهة اليسرى.

تكرار التمرين 10 مرات يوميًا.

أخذ وضعية الاستعداد مثل وضعية تمرين الضغط.

ثم رفع الجسم مع الحرص على الاستناد على كفوف اليدين بإحكام مع أصابع القدمين.

ثم القيام بثني القدم اليمنى للجهة اليمنى باتجاه الصدر.

ومن ثم القيام بالركلة للخلف حتى تصبح مستقيمة.

تكرار نفس الخطوات مع القدم الأخرى.

التمرين الثالث تمارين البلانك + تحريك الخصرالتمرين الرابع تمرين الركلة الخلفية